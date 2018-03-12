Солнце без единого пятнышка уже 37 дней.

Солнце пустое … Это происходит по мере приближения к Солнечному Минимуму на большой скорости. Солнечные пятна становятся дефицитом. В 2018 году солнце было пустым – без солнечных пятен – в течение уже 37 дней, до сегодняшнего дня. Это более половины времени, его обычного срока такого состояния. В последний раз, когда солнце было пустым столько времени, было в 2009 году, ближе к концу самого глубокого Солнечного Минимума космической эры. Как тогда считалось. Рекорд будет побит?



Пустое Солнце на 11 марта 2018 года.

Такие периоды являются обычной частью 11-летнего солнечного цикла. Однако нынешний Солнечный Минимум может быть феноменальным, поскольку окружающий солнечный ветер и его магнитное поле ослабевают до таких низких уровней, которых никогда ранее в космическую эру не наблюдали.

Ослабевание солнечного ветра, в свою очередь, позволяет космическим лучам все больше проникать в солнечную систему.

Эти лучи обнаруживаются не только LRO – автоматической межпланетной станцией NASA, искусственного спутника Луны, но и космическими метеорологическими шарами-зондами в атмосфере Земли. И .

Сейчас солнце вступает в новый Солнечный Минимум, и он обещает быть еще глубже, чем раньше. Приготовьтесь!

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