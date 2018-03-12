С 21 марта 2016 года, когда в китайских СМИ появилась заметка о том, что связь с орбитальной станцией Тяньгун-1 прекращена, в мировых медиа постоянно появляются сообщения, где те или иные официальные лица называют приблизительное время и место падения станции.

Со сроками эксперты, как выясняется, не ошиблись, полагая что Тяньгун-1 упадет весной 2018-го года, однако место падения вычислить превентивно математики так и не смогли.

Первоначальным местом падения почти всегда назвалась Европа, на чем настаивали эксперты Европейского космического агентства и назвалась дата 17 марта – 21 апреля. Сегодня дата немного сужается, варьируя в пределах между 24 марта и 19 апреля, однако местом падения предполагается штат Мичиган, США.

Американская исследовательская организация Aerospace Corporation так же показала, что части южного Нижнего Мичигана относятся к регионам с наибольшей вероятностью попадания падающих обломков, сообщает . Северный Китай, Центральная Италия, северная Испания, Ближний Восток, Новая Зеландия, Тасмания, Южная Америка, Южная Африка и северные штаты в США были определены как регионы с некоторыми шансами.

Астрофизики Гарвардского университета в интервью Джонатан соглашаются с оценкой Aerospace Corporation, согласно расчетам которым Тяньгун-1 врежется в Землю 3-го апреля.

Веб-сайт Satflare, который обеспечивает онлайн-3D-отслеживание более 15 000 спутников, не согласен со столь строгой оценкой. По их мнению существует 100% вероятность того, что космическая станция войдет в атмосферу в течение следующих трех месяцев, однако, согласно анализу орбитальных элементов, собранных в течение последних месяцев, повторный вход станции в атмосферу может произойти в марте (20 процентов), в апреле (60 процентов) или в мае 2018 года (20 процентов).

Тем не менее, все эксперты едины во мнении, что падение станции произойдет на территории США в районе 43 ° северной широты, вероятно это будет на несколько градусов севернее или южнее.

Поскольку падение станции произойдет на территории США, очень многие сразу вспомнили предсказание индейцев Хопи о появлении Синей Качина рядом с Землей, после чего, видимо, наступит предсказанный их шаманами Конец света и священные церемонии Хопи прекратятся. Согласно пророчеству Хопи, :

В первом знамении говорилось о пришествии белокожих людей, похожих на Пакана, но не живущих как он. Эти люди заберут землю, не принадлежащую им, а своих врагов будут поражать громом.

Во втором – о том, что индейцы узнают колесо, которое дадут им чужие белокожие люди.

В третьем – о странном скоте, подобном бизонам, но с большими длинными рогами, который покроет землю в несметном количестве. Это скот белого человека.

В четвертом и пятом – о том, что земля будет оплетена железными змеями (железные дороги) и гигантской паутиной (электрические и телефонные линии, интернет и т.д.).

В шестом – о том, что земля будет перекрещена (во все стороны) каменными реками, которые производят изображения (шоссейные дороги. В жаркую погоду на них возникают миражи и марево).

В седьмом – о том, что море почернело и многие живые существа умирают от этого. (В 1958 г. еще не было катастрофических разливов нефти.)

В восьмом – о том, что многие юнцы, носящие длинные волосы, как и народ хопи, придут и примкнут к племенным народам (т.е. к индейцам), чтобы научиться их обычаям и премудрости. (Первые хиппи появились только шесть лет спустя.)

В девятом – о том, что появятся жилища в небесах, высоко над землей, одно их которых падет на землю со страшным грохотом. Оно будет как голубая звезда.

По странному стечению обстоятельств «Тяньгун», в переводе с китайского, означает не протсто некое жилище на небесах, а «Небесный дворец». Падать этот дворец будет не просто на территорию США, а на широте 43 ° плюс-минус, то есть на широте над кальдеры Йеллоустоуна, где магматический купол истончается и сейсмограммы покалывают признаки скорого извержения. Что если станция до Мичигана не долетит и 8.5 тонн, разогнанные до космической скорости врежутся в кальдеру?

Первая космическая скорость составляет 7.9 километра в секунду. При падении скорость станции будет значительно меньше, часть элементов конструкции разлетятся по сторонам и сгорят. Однако 20-мм снаряд, разогнанный до первой космической скорости, на вылет пробивает любой танк, а стокилограммовый болид при падении порождает взрыв силой несколько килотонн. Что если на крышку кальдеры упадет деталь весом в тонну? Или даже 4-5 тонн?

Согласно пророчеству Хопи, после того как небесная обитель упадет – сама Земля зашатается и будет переворачиваться туда-сюда, будет много дыма и огня, а белые люди будет воевать с другими людьми и друг с другом. Наверное, если «Небесный дворец» врежется в крышку кальдеры Йеллоустоуна, то все именно так и будет. Следим за развитием событий.

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