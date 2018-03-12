Новый правящий союз консерваторов и социал-демократов Германии согласовал позицию по Украине и российской агрессии в коалиционном соглашении, которое подписали 12 марта.

Как сообщает DW, в тексте коалиционного соглашения констатируется, что «российская политика, включая положение с правами человека, представляет собой значительный регресс».

Здесь говорится также о том, что «Россия аннексией Крыма и вмешательством на востоке Украины нарушила международное право и европейский миропорядок». Германия вместе с Францией намерены и далее «интенсивно» помогать поиску решения конфликта в Украине и реализации минских договоренностей, считают особенно важным добиться соблюдения перемирия, отвода тяжелых вооружений и вооруженных формирований из зоны конфликта.

Такие меры предлагается подкрепить ооновской миссией «голубых касок» на Донбассе. Особенно большие надежды на такую миссию возлагают социал-демократы. На коалиционных переговорах с консерваторами они даже предлагали включить в итоговый документ пункт о частичной отмене санкций ЕС в ответ на реализацию идеи с «голубыми касками». Это предложение не было принято.

«При выполнении минских договоренностей мы готовы отменять санкции, — записано в коалиционном соглашении, — и будем вести об этом разговор с нашими европейскими партнерами»

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