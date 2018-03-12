Крым будет возвращен в любом случае, и я даже представляю себе, как это будет сделано. Возвращать его необходимо. Без этого Россия не вернется в образованный мир, а ее обособленность и закрытость будут усугубляться месяцами и годами, которые нам предстоят на фоне развала российской экономики.

Мы снова окажемся, как Советский Союз, с атомными ракетами, которые вероятно уже сгнили и никуда не полетят. Когда придет время платить по счетам и возвращать Крым, то вернуть его надо будет таким же способом, каким забрали. Потому что Россия ничего правильно делать не может. Уже так сложилось в старый истории этой страны.

Вот придет к власти после смерти Путина условный Навальный или Медведев и скажут, что да, были перегибы на местах, при Путине были приняты неправильные законы и действительно референдум в Крыму не был законным по украинским законам. Он проводился в ситуации, когда на улице стояли российские военные или какие-то зеленые человечки с автоматами. Поэтому давайте мы проведем настоящий референдум свободный, чтобы жители Крыма наконец-то определились.

И конечно, если жители Крыма проголосуют за то, чтобы остаться в России, а такой вариант возможен, даже через три года, то эти будущие руководители, этот условный Медведев, все равно не смогут этого допустить. Крым надо будет возвращать. И как бы на этом референдуме не проголосовали, все равно подсчитают так, как это выгодно Кремлю именно в этом условном будущем. А потом скажут: ну да, действительно, крымский народ проголосовал за возвращение Украине. Мы возвращаем Крым, пожалуйста, отмените санкции и давайте мир, дружба, жвачка.

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