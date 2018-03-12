Настоящая советская экономика существовала только при Сталине

Владимир Попов

Одним из стандартных приёмов любой пропаганды, - это продажа кошки вместо льва. Приём этот следует применять наряду с другими, сообразуясь с настроением аудитории. Например, как вам следует поступить для того, чтобы уничижить перед ней само понятие «плановая экономика»? Я думаю, примерно так. Низший уровень, - это замалчивание. Нет, мол, никакой плановой экономики, невозможна она, и довольно. Если замалчивание не проходит, то следует перейти на уровень общего трёпа с повышением градуса эмоциональности: сталинский режим, диктатура и всё такое.

Если вы почувствовали, что аудитория на ваше «бла – бла – бла» не ведётся, то следует прибегнуть к «научной» аргументации либералов типа Улюкаева или Кудрина, поклонников приснопамятного Гайдара, и противопоставить плановой экономике рыночную экономику. Мол, весь мир… и т.д. И вот в том случае, если вам заметят, что противопоставлять плановую и рыночную экономики некорректно, что отрицанием плановой экономики является безмозглая экономика, а вовсе не рыночная, что рыночная экономика не отрицает плановую, а дополняет её, следует прибегнуть к приёму продажи кошки вместо льва.

Дело в том, что настоящая советская экономика существовала только при Сталине. Эта экономика представляла собой симбиоз самых различных форм собственности, дружно работавший на благо нашего народа. И он был разрушен Хрущёвым. Вместо сталинского льва либералы нам подсовывают хрущёвскую кошку, часто справедливо указывая на уродства хрущёвской экономики, благополучно просуществовавшие вплоть до уничтожения СССР.

В конце 2014-го года мне довелось полежать в больнице. Палата была большой, мужиков было много, разговоры вели всякие, и серьёзные тоже. Однажды затронули тему тяжёлой послевоенной жизни в деревне. Причём, дискутировали те, которые по возрасту эту тяжёлую жизнь не застали. Я обратил их внимание на то, что, по их же словам, деревня, о которой они говорили, зарабатывая палочки за трудодни, была, тем не менее, очень людная, в каждый осенний призыв отправляла больше ребят служить, чем сейчас весь район. Что-то не складывается. А были ли палочки, а может, всё-таки не палочками кормилась деревня, если народ в ней плодился и был сам по себе здоровый? Не ответили мне соседи по палате. Но нам нужно поискать ответ на этот вопрос, чтобы понять, что сломал Хрущёв в бытии русской деревни, причём так сломал, что практически уничтожил русское крестьянство.

То, насколько эффективна была сталинская экономика, которую сломал Хрущёв, мы можем судить по тому, насколько быстро была восстановлена нормальная жизнь в тех районах СССР, которые были разрушены прокатившейся по ним войной. Приведём здесь полностью в качестве апокрифа короткую статью «Как Сталин поборол разруху после Великой Отечественной» (http://oppps.ru/odnako-stalin.html):

"В результате жесточайшей войны 1941-45 годов Европейская территория СССР вплоть до Волги лежала в руинах. Уничтожено было все. Люди жили в землянках (в ямах накрытых бревнами и иными подручными материалами), миллионы инвалидов, десятки тысяч беспризорных детей, семьи без мужчин. В стране продолжался военный голод. Хлеба продавали по карточкам на отца-инвалида 0,5 кг, на маму 0,3 кг, на детей — 0,2 кг.

Наша семья, да и весь народ были в отчаянии, казалось, что никаким трудом невозможно спастись от неминуемого голода и смерти. Люди опустили руки…. И вот партия, под руководством Сталина, приняла решение — за 4 года восстановить страну.

И прежде только, восстановить жильё и накормить народ. Для этого надо было заставить людей поверить в свои силы, заставить людей работать, заставить стать свободными, богатыми и счастливыми. Весь народ был мобилизован на решение этой грандиозной задачи. Дисциплина была жесточайшая: опоздал раз на работу — 6 месяцев принудработ, второй раз — тюрьма, лагеря. В поселке, где жила тогда моя семья, в 1946 году в землянках жило около 40 тысяч семей, а уже к зиме 1948 года не осталось ни одной землянки. Все семьи переселились в восстановленное жилье.

Точно также восстановили нормальное питание населения. Параллельно с восстановлением колхозных и совхозных хозяйств, в продовольственную программу было подключено также население окраин больших и малых городков и поселков. Стимулировалось личное подсобное хозяйство на селе. При поселковом совете была создана комиссия, задачей которой являлось заставить людей производить продукты питания. Комиссия обходила дома и определяла возможность той или иной семьи производить продукты питания и требовала, чтобы к осени эти продукты были произведены и часть (натуральный налог) сдана в кооперацию для только народа. Вот, например, пришли к нам: наш дом был на четыре семьи и у каждой квартиры был дворик 12 х 24 метра. Комиссия определила, что на этой территории мы можем содержать корову, 2 поросенка, 20 кур. Всё.

Тут же предлагалось отцу-инвалиду пойти в кооперацию и взять бесплатно телочку, поросят и цыплят и за деньги корм. И тут же выписывался Акт-обязательство, что отец должен через 6 месяцев сдавать в кооперацию ежемесячно по 10 яиц, осенью сдать 2 свиные шкуры, а со следующего года сдавать ежемесячно по 5 литров молока и по 0,5 кг. масла. Не сдашь — тюрьма, лагеря — за воровство. «Отмазаться» было невозможно. И будьте уверены — сдавали.

Через год в нашей семье и у соседей было изобилие продуктов: ящики с соленым салом, домашние колбасы, сыры, молоко, яйца и т.д. А кто по каким-то причинам (лень, падежь и пр.) не мог получить эти продукты, шел на базар, покупал и сдавал. Уже в 1947 году зимой была отменена карточная система, ежегодно в конце февраля — начале марта снижались цены, базары ломились от продуктов питания и народ с радостью и песнями смотрел фильм «Кубанские казаки» в прекрасном восстановленном Дворце Культуры (немцы, отступая, его взорвали).

А в 1950 году Сталин отменил все вышеуказанные налоги, Акты-обязательства и статьи уголовной ответственности, указанные выше, а также произвел массовую амнистию заключенных. На свободу вышли воры, злопыхатели, неудачники и лентяи. От зависти, что их жизнь прошла мимо великих дел, злобствование этих людей не прекращается до настоящего времени.

Но мой отец так втянулся в свое хозяйство, что плакал, когда в 1961 году (при Хрущеве) запретили личное хозяйство и отца заставили сдать корову и лошадь на мясокомбинат. После смерти Сталина, пришедшие к власти оппортунисты, реабилитировали врагов народа, разрушили продовольственную систему, созданную Сталиным, и Россия (СССР) постепенно скатилась к продовольственным проблемам и зависимости от Янко-европы, и докатилась до ножек Буша и генномодифицированного дерьма".

Сталинская экономика была социалистической. И именно социалистический характер сталинской экономики определил секрет её эффективности. Можно даже уверенно утверждать, что всякая другая («рыночная», «либеральная» и пр., пр.) в «сталинское» время погубила бы нас. Однако, продолжим наш рассказ.

До того, как Хрущёв начал ломать хребет русской деревне, "дефицита в советских магазинах тогда (в 1955-ом году) не было от слова СОВСЕМ. В свободной продаже было всё, начиная от деликатесов и заканчивая представительскими автомобилями ЗИМ. Дефицит появится значительно позже" (http://visualhistory.livejournal.com/1264185.html, Politikus.ru). (Подтверждаю информацию источника как свидетель).

То есть предложение товаров, и спрос на них в послевоенном сталинском СССР были в равновесии, причём, при полном отсутствии инфляции. Выполнение задачи, которая была поставлена перед Хрущёвым "уважаемыми партнёрами" на Женевской конференции в июле 1955-го года, требовало нарушения, причём в условиях мирного времени, что само по себе не просто, рыночного равновесия. Жертвой выполнения им этой задачи пало тысячелетнее русское крестьянство.

Начал он с разрушения связки во взаимозависимом комплексе народного хозяйства Госплан – Госснаб. На этой связке зиждилась плановая экономика Советского Союза. Хрущёв уничтожил в 1953-ем году Госснаб СССР (тогда он назывался Госпродснаб СССР). Основным в двухконтурной сталинской экономике был контур безналичного расчёта за израсходованные в процессе производства материально – технические ресурсы, если продукция производилась согласно заданию Госплана.

Эти ресурсы предприятие получало действительно бесплатно со складов Госснаба. Но и передавало произведённую продукцию на склады Госснаба также за бесплатно, получая наличные деньги от Минфина только на зарплату и на установленные выплаты, только за свою работу. Поэтому производство в сталинском СССР было очень экономно и очень эффективно. "Государственный комитет по материально-техническому снабжению — центральный государственный орган СССР, существовавший в 1948 — 1953 и 1965 — 1991 годах, выполнял следующие функции: реализация планов материально-технического снабжения, распределение по потребителям продукции по установленной номенклатуре, обеспечение межотраслевых кооперированных поставок, контроль своевременности выполнения планов поставки продукции, работа Госснаба СССР координировалась с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР и отраслевыми министерствами и ведомствами СССР и союзных республик". (Википедия).

Н.С. Хрущёв координацию с центральными органами, включая отраслевые министерства, похерил, целиком и полностью богатства складов Госснаба отдал в распоряжение союзным республикам.

Кроме того, позже Хрущёв вообще отказался от отраслевого управления народным хозяйством и реанимировал после настырной пропагандистской кампании в 1957-ом году совнархозы, от которых при переходе к социалистическому строительству давным-давно отказались, поскольку местничество, оборотная сторона территориальных совнархозов, тормозило выполнение целевых государственных программ. Управляемость народнохозяйственным комплексом СССР стала рушиться, началось изъятие (по сути – воровство) местными властями для своих нужд продукции, предназначенной для выполнения общегосударственных задач, срывавшее выполнение пятилетнего плана. Особенно это сказалось на выполнении планов шестой пятилетки (1956 – 1960г.г.).

Для того чтобы скрыть грандиозный провал шестого пятилетнего плана, Хрущёв прервал его выполнение в 1958-ом году и, изобретательный наш, вместо него придумал семилетку (1959 – 1965г.г.).

Товарищи из ЦК КПСС к началу операции по удалению волюнтариста Хрущёва на покой с занимаемых им постов подготовили доклад, в котором описали наиболее, на их взгляд, выдающиеся результаты его деятельности. В случае, если бы на октябрьском пленуме ЦК 1964-го года Хрущёв сразу не согласился бы уйти охотно, этот доклад должен был бы быть зачитан на этом пленуме тов. Полянским. Но Никита, пробежав глазами текст этого доклада, согласился. А потому он так и оказался не оглашённым на Пленуме. Но сохранился АГТ РФ. Ф. 3. Оп. 67. Пакет № 223. Подлинник. Машинопись. Опубликовано: Источник (Вестник Архива Президента Российской Федерации). 1998. № 2. С. 102-125)

и известен ныне как доклад Полянского. Процитируем из него выдержку.

«Основой всех наших расчетов на быстрое построение материально-технической базы коммунизма в сроки, установленные Программой КПСС, являются темпы прироста общественного продукта. Показатели этого прироста лежат и в основе расчетов на то, чтобы превзойти США по производству промышленной продукции сначала в валовом отношении, а затем — и на душу населения. Как выполняются задания семилетки и Программы по этому показателю?

Вот данные Института экономики Академии наук СССР на этот счет:

Период, годы Среднегодовые темпы прироста общественного продукта в %

1950-1953 10,6

1953-1956 11,1

1956-1959 8,9

1959-1962 6,9

1962 6,0

1963 5,0

О чем свидетельствует эта таблица? О том, что до 1956 года включительно темпы прироста общественного продукта повышались, а затем наступил спад. Всего за 1956—1963 гг. темпы прироста упали на 6,1 процента. Это уже не случайность, а тенденция, время действия которой исчисляется значительным количеством лет. Результат действия такой тенденции — снижение темпов прироста за 8 лет более чем вдвое. Это явление небывалое в истории развития нашей экономики. И оно не может не вызывать тревоги»

Заметим, что, поскольку экономика вещь инерционная, то хрущёвский провал начал сказываться не сразу, а только после 1956-го года.

Когда позже, уже в конце перестройки, согласно плану уничтожения очень эффективной, по признанию всеведущей Маргарет Тэтчер, плановой советской экономики англосаксы близко подошли к этапу её ликвидации, они, учтя ошибки первой, хрущёвской попытки, действовали быстро. Поняли задним умом, что ломать экономику тогда, при Хрущёве следовало решительнее. Затянули слом и советская экономика, хотя и изрядно потрёпанная, частично восстановилась. Несмотря даже на то, что тов. А.Н. Косыгин, сменивший Н.С. Хрущёва в должности Предсовмина, продолжил его линию по удушению экономики СССР. Но делал это более мягко, путём закапывания прибавочного продукта в болота Западной Сибири, тормозя тем самым её развитие вообще и наукоёмких отраслей в особенности.

Во время этой второй попытки в 1990-ом году в Москве аппаратом ЦК (пережившим КПСС) и Совмином, в то время работавшими под чутким руководством сонма "партнёров – экспертов", была создана некая контора под названием "Российская товарно-сырьевая биржа". Не реинкарнация легендарных "Рогов и копыт", но заведение на них похожее. Во главе этой конторы были поставлены "свои" из креатуры ЦК. В частности, Ирина Хакамада, дочь Муцуо Хакамады. Для ЦК Хакамада – папа был главным по компартии Японии. В Японии он не появлялся, жил в Москве на коште у ЦК с 1939-го года. И некто Константин Боровой. Дед его Алексей Снегов, троцкист, уже шестнадцатилетним недорослем злодействовал в Виннице как председатель ревкома. При Сталине он отсидел восемнадцать лет. После чего в декабре 1953-го года был главным свидетелем обвинения на хрущёвском фейковом процессе против Берии (Берия к тому времени уже полгода как был убит). Был дружен с Хрущёвым, был на "ты" с самим Брежневым. О нём очень тепло отзывается в своих мемуарах А.И. Микоян. Когда Микоян стал собирать фактуру для членов Президиума с целью подтолкнуть их к началу проведения пропагандистской кампании по обгаживанию Сталина, несчастный сиделец, жертва культа Снегов ему очень помог. Был Снегов очень большим человеком. Это только дед. А у Борового была ещё мама, крупный чин в Железнодорожном райкоме партии Москвы, был папа из РАППа.

Словом, для серьёзного дела и ребята были подобраны серьёзные и надёжные. Прикрываясь их конторой как ширмой, ухари-купцы, для нас безвестные, быстро разграбили все склады Госснаба. На этот раз, со второй попытки, у "партнёров" всё получилось. Экономика была разорвана в клочья. И доход от реализации добра, награбленного на этих складах, достался тем, кому надо. Впрочем, мы отвлеклись, вернёмся к теме.

К 1960-му году в государственной торговле стал проявляться недостаток, дисбаланс спроса и предложения товаров народного потребления и, как следствие, торговля с наценкой "из-под прилавка". Своего рода, замена инфляции торговлей по блату. Инициативно и энергично, с огоньком и пропагандистским посвистом Хрущёв разрушал экономику СССР. Жизнь с каждым годом становилась всё тяжелее и тяжелее. Наряду с настырной хрущёвской прозападной пропагандой (например, англосаксы начали проводить свои выставки в Москве, сопровождавшиеся мощной рекламой от хрущёвского агитпропа шикарной жизни процветающего Запада), становящаяся всё более тяжёлой жизнь простого народа служила благодатной почвой появления диссидентского движения, которое стали называть это время хрущёвской оттепелью.

Ни до, ни после не было в СССР, не считая времени перестройки, такой оглушительной и умышленно тупой пропаганды, как при Хрущёве. Хрущёв, как известно, очень любил загранпоездки за казённый счёт. В 1964-ом году за девять месяцев, то есть до того, как его сняли с должности, он провёл в поездках 135 дней. Турист, блин. Проводы и встречи Хрущёва, его корявые выступления во время этих поездок сопровождались обязательным барабанным боем агитпропа ЦК КПСС. Доходило до смешного. Например, в школах проводили пионерские линейки, на которых пели дифирамбы Н.С. Хрущёву, благополучно вернувшемуся из своего очередного вояжа. Следует отметить, что когда дело дошло до заговора по смещению Хрущёва, то заговорщики действовали очень искусно. Они с целью его дискредитации проводили непрерывную кампанию по его восхвалению, прекрасно понимая, что на фоне растущего экономического нестроения это раздражает народ.

Пропаганду агитпропа хрущёвских и постхрущёвских времён теперь часто называют совковой пропагандой. Под этим термином понимают пропаганду по своему стилю примитивно – вульгарную, отупляющую, тоталитарную (правда, урны тогда в цвета национальных флагов не красили, до этого ещё не догадались), грубо – комплементарную до патоки при восхвалении вождей «и лично…». Вы можете ознакомиться с образцами этого стиля на примерах современной украинской государственной пропаганды. Правда, государственная пропаганда современной Украины сейчас уже не столько совковая, сколько геббельсовская, со всеми её атрибутами. Но и совковость в ней явно угадывается. Видимо, на сам стиль хрущёвской и постхрущёвской пропаганды существенное влияние оказало то, что до трети кадров в союзных органах власти при украинце Хрущёве и сменившим его украинце Брежневе были выходцами с Украины. Вожди СССР, выходцы с Украины, знали слабую сторону украинца, - его прекраснодушие. То, что он с лёгкостью переселяется ментально из реального мира в мир иллюзий и мечтаний. И считали, видимо, что это качество общее для всех простых людей всех национальностей. Вся пропаганда Хрущёва была заполнена приятными для слуха обывателя обещаниями всяческих чудес, которые непременно грядут. Одно только обещание коммунизма к восьмидесятому году чего стоит. Словом, «Коммунизм неизбежен», как было написано на одном плакате.

У меня есть друг. И по своему происхождению, и по своей ментальности он самый что ни на есть хохол-селюк. Недавно отметил своё восьмидесятилетие. Из них шестьдесят лет прожил в России, в самой что ни на есть русской России. И, несмотря на это, каким был в то время, когда я с ним познакомился почти полвека назад, таким и остался до сих пор. Гневливым, злопамятным, вечно на кого-нибудь и на что-нибудь обиженным, и в то же самое время удивительно прекраснодушным. В расчёте на мозги таких вот селюков и строилась хрущёвская пропаганда. Когда во время ельциниады по всем каналам центральной пропаганды костерили КПСС, Советскую власть и т.п., не было между нас более верующего во всю эту пропагандистскую лабуду человека, чем наш герой. Я его спросил: «Тебе-то лично что такого плохого сделали коммунисты, почему ты на них так зол?» И он мне на полном серьёзе, по-бабьи жалобно поскуливая, ответил: «Они коммунизм обещали, а не дали». А парень так рассчитывал на обещанный Хрущёвым на халяву гуляш на ужин каждый день при коммунизме… Не дали. Вот и обиделся. Не на Хрущёва, он его до сих пор уважает. Хрущёв ему дал свободу от сталинской тирании. Обиделся на коммунистов. Как к тому и призывал Ельцин. Который ему тоже дал свободу. От зловредного коммуниста Зюганова.

Весна 1954-го года. По репродукторам зазвучало: "Едим мы друзья, в дальние края, станем новосёлами и ты, и я". Не было во всём Советском Союзе ни одной кухни, в которой этот задорный марш не заставил бы звенеть посуду. Так Хрущёв начал одну из самых крупных своих афер, – освоение целинных и залежных земель южной Сибири и северного Казахстана.

Процитируем текст из статьи (http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/, Великий Кукурузник. Антология одного предательства): "А теперь второй факт, про который верные большевики-ленинцы также молчат, о сталинском проекте возрождения российского села, составной частью которого был «План преобразования природы». Отправной точкой плана было постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года, а в 51-м посчитали первые результаты. По животноводству произошел настоящий рывок: производство мяса и сала возросло в 1,8 раза, свинины стали производить в два раза больше, чем в 48-м, молока — в 1,65, яиц — в 3,4, шерсти — в полтора. Цены на продовольствие снижали в среднем на 20% каждый год. Начались даже дискуссии о том, чтобы сделать хлеб вообще бесплатным. А в начале 50-х власть собиралась начать массированные инвестиции в сельское хозяйство РСФСР. И прежде только, поднимать Нечерноземье.

Начать планировали как раз в 54-м. Денег собирались выделить щедро. «Мы должны были поехать в Орловскую или Ярославскую область, точно уже не помню. Не сразу, а после того, как в деревни проведут дороги. Хватало, конечно, и городских, но старались отбирать тех, кто родился на селе. Нам объяснили, что отряд станет помогать строить животноводческие и еще какие-то комплексы, там мы и останемся. Обещали хорошие «подъемные». Много таких комсомольских отрядов тогда, в 52—53-м, организовывали», — вспоминает ветеран труда Лидия Тимофеева. Начать планировали со строительства сети дорог, национальную беду номер два собирались ликвидировать раз и навсегда. А молодежь с востока страны должна была пополнить ряды тружеников села Калининской, Смоленской, Псковской, Новгородской и других областей, больше только пострадавших в годы войны. Увы, российские деревни нашими большевистскими радетелями, — в полном соответствии с их парадигмой «Россия — лишь связка хвороста», — объявили «бесперспективными», а ресурсы в буквальном смысле бросили на ветер Казахстана.

Результат: к 1959 году по сравнению с 53-м посевные площади под зерновые и иные культуры в Нечерноземье, Центрально-Черноземном регионе РСФСР, а также на Среднем Поволжье были сокращены в два раза. «План по воссозданию Нечерноземья по всем показателям выглядел значительно предпочтительнее целинного проекта. С социальной точки зрения: 80—82 процента ресурсов выделяли на строительство дорог, жилья, школ, иной инфраструктуры, а ведь здесь живет 40 процентов населения страны. И с точки зрения экономики, он был выгоднее по росту производства зерновых, кормовых культур, овощей. Запланировали строительство объектов для хранения и переработки сельхозпродукции, а это тоже рабочие места», — рассказывает академик Дубенок. Выгоднее кому? — хочется спросить академика. Выгоднее был он русским, так как воссоздавал хребет русской нации — русское село, оживлял русскую глубинку, что неминуемо привело бы к росту населения и расширенному воспроизводству народа, являющегося базой российской империи".

Автор приведённого выше текста, на наш взгляд, напрасно пишет, что Хрущёв творил свои гадости из-за присущих ему идеологических устремлений. Когда-то в молодости, – может быть они у него и были. Но теперь и связка хвороста, и большевистские радетели, и идеологическая русофобия для него ничего не значили. Надо было Хрущёву как врагу согласно полученным им указаниям сорвать выполнение сталинского плана преобразования природы, — он его и сорвал. И сделал это вполне осознанно.

Например, как писал ему академик Т.Д. Лысенко, перед началом целинной эпопеи необходимо отработать технологию безотвальной вспашки, без которой мы получим пыльные бури, подобные тем, которые американцы получили у себя на Среднем Западе в тридцатые годы, организовать сеть сортоиспытательных станций, и много чего ещё сделать надо. Не говоря уже о том, что неплохо бы заранее построить элеваторы для хранения зерна. Вообще подготовительной работы было лет на десять.

Хрущёв на это академическое мудрствование, понятное дело, наплевал и в отместку за то, что Лысенко хотел ему помешать, начал (скорее только, по рекомендации англосаксонских "партнёров", их почерк) пропагандистскую кампанию его диффамации, которая, как и антисталинская, продолжается до сих пор. А началась эта антилысенковская кампания с пресловутого письма трёхсот. Вот что об этом письме пишет Википедия: "«Письмо; трехсот» — письмо большой группы советских учёных, направленное 11 октября 1955 года в Президиум ЦК КПСС. Письмо содержало оценку состояния биологии в СССР к середине 1950-х годов, критику научных взглядов и практической деятельности Т. Д. Лысенко (лысенковщина), являвшегося в то время одним из руководителей биологической науки в стране. Письмо, в конечном счёте, явилось причиной отставки Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ и некоторых его приверженцев и ставленников с других руководящих постов в системе Академии наук СССР".

Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых: читатель, принявший за чистую монету официальную версию, заключающуюся в том, что написание этого письма было инициировано кем–то в научных кругах, глубоко ошибается. Служебный адрес инициатора написания этого и ему подобных писем в СССР, а также организатора кампании по их подписанию мог быть только один: Москва, Старая Площадь, аппарат ЦК КПСС. Я даже обосновывать это не буду, насколько это конечно. Так же, как и то, что инициатором этого действа в то время мог быть только Хрущёв, как бы это не отрицалось: у Хрущёва с собственными инициативами по написанию подобных прокламаций не побалуешься.

А второй момент, на который следует обратить внимание, это дата написания письма. Именно в это время Хрущёв, вернувшийся из Женевы, набравшись там ценных указаний непосредственно от своих забугорных "партнёров", преступил к реализации эти указаний. Так, именно в это время, то есть ещё до своей антисталинской речи на двадцатом съезде КПСС, Хрущёв провёл приказ о снятии запрета на аборты, амнистировал бандеровцев, освободил из тюрем нацистках преступников, позволил вернуться в СССР прислужникам фашистов, сбежавших вместе с гитлеровцами в конце войны при их отступлении, и амнистировал их. Поэтому и представляется нам достоверным предположение, что за Н.С. Хрущёвым, организатором кампании по диффамации Т.Д. Лысенко, сумевшего к тому времени получить с помощью разработанной им методологии высокоурожайные сорта озимой пшеницы, раз и навсегда сняв тем самым угрозу голода в Советском Союзе, стоят "партнёры" Хрущёва.

Те, кто прошёл целину с самого начала, помнят уборку зерна первого урожая. Элеваторов нет, более-менее приличных зернохранилищ тоже нет. Зерно ссыпали в бурты, сыпали на брезент, если ещё он был. Скоро пошли дожди, зерно стало прорастать. Хрущёв "партнёрам" угодил, так угодил, — результат огромного труда сотен тысяч советских людей был выброшен на ветер. Плюс к этому уничтожено впустую немыслимое количество сельскохозяйственной техники. Плюс к этому на целину из России, и без того потерявшей в войне значительную часть мужского населения, в Казахстан уехало критически много молодых людей, по нашей деревне прокатилась первая послевоенная волна обезлюживания.

В цитированной выше статье автор пишет о том, что к 1959-ому году по сравнению с 1953-ем посевные площади под зерновые и иные культуры в Нечерноземье, Центрально-Черноземном регионе РСФСР, а также на Среднем Поволжье были сокращены в два раза. Причина тому, как нам представляется, – резкое ухудшение материально–технического обеспечения села, главным образом вызванного уничтожением машинотракторных станций, основной государственной структуры, обслуживавшей сельскохозяйственное производство в СССР.

В конце 1957-го года и в начале следующего 1958-го года в газетах и по радио была развёрнута кампания по дискредитации МТС. Главное обвинение – слишком много берут с колхозов за свои услуги. Хотя брали они ровно столько, сколько положено согласно тарифам, утверждённым государством. Пересмотрите тарифы, и дело с концом. Но нет, не за то боролись!

В конце марта 1958-го года главный Совет СССР принял закон под иезуитским названием «О дальнейшем укреплении колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций». В соответствии с ним МТС ликвидировались ("реорганизовывались"), и при этом вся их сельскохозяйственная техника передавалась или продавалась по самым низким ценам в те колхозы или совхозы, на которые она работала. Государство, предоставляя колхозам право купить комбайны, тракторы и другую сложную технику, предусматривало льготы для экономически слабых колхозов – рассрочку платежей сроком до 2-х–3-х, а в отдельных случаях и до 5-ти лет (предусматривало кабалу).

А ведь незадолго до того, в сентябре 1952-го года, И.В. Сталин высказался против передачи техники МТС колхозам: «Мы все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственного производства нашей страны, росту зернового производства, производства хлопка, льна, свеклы и т.д. Где источник этого роста? Источник этого роста в современной технике, в многочисленных современных машинах, обслуживающих все эти отрасли производства. Дело тут не только в технике вообще, а в том, что техника не может стоять на одном месте, она должна все время совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новой, а новая – новейшей.

Без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического земледелия, немыслимы ни большие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных продуктов. Но что значит вывести из строя сотни тысяч колесных тракторов и заменить их гусеничными, заменить десятки тысяч устаревших комбайнов новыми, создать новые машины, скажем, для технических культур? Это значит нести миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6–8 лет. Могут ли поднять эти расходы наши колхозы, если даже они являются миллионерами? Нет, не могут, так как они не в состоянии принять на себя миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6–8 лет.

Эти расходы может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от вывода из строя старых машин и замены их новыми, ибо оно и только оно в состояния терпеть эти убытки в течение 6–8 лет с тем, чтобы по истечении этого срока возместить произведенные расходы. Что значит после только этого требовать продажи МТС в собственность колхозам? Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства».

Какая же цель была у Хрущёва, которую он преследовал, уничтожая МТС? А вот та самая, о которой говорил Сталин: вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства.

Сельхозтехника была с площадок МТС перетащена под чистое небо на колхозные скотные дворы, где она ржавела и разрушалась. И долгие годы служила доказательным наглядным примером для русофобов всех мастей, красноречиво свидетельствующим о прирождённой неспособности совков и их колхозов к созидательной деятельности на селе. Нет ничего удивительного в том, что уровень жизни на селе упал в разы, до уровня первых послевоенных лет.

Продолжим цитирование статьи "Великий кукурузник…": "После того как Хрущёвым были запрещены приусадебные хозяйства колхозников, введены налоги на фруктовые деревья, каждую голову скота, закрыты колхозные рынки, крестьяне из-за налогов за год порезали свой скот, в несколько раз сократили объёмы производства овощей, вырубили фруктовые сады". Тут автор источника С. Васильев не совсем прав. Полностью запретить приусадебные хозяйства Хрущёв не смог, хотя и сильно обрезал. При Сталине они были до одного гектара. А вот в выпасах и сенокосах резко ограничил. Поэтому и порезали скот, налоги здесь не причём.

Содержание скотины, – это постоянный тяжёлый труд. При Сталине коровы чуть-ли не даром раздавали колхозникам в их личные хозяйства. Только занимайся ею, родимой, в свою пользу. Отнять корову у крестьянина просто. А заново воспитать у людей нравственную потребность в ежедневном уходе за скотиной, – очень тяжело. Всё время сквозит мыслишка: ну зачем мне это надо? Поэтому после Хрущёва так и не удалось восстановить численность поголовья коров в личных хозяйствах колхозников.

Налоги на фруктовые деревья вводились после войны и вскоре они были отменены. Объёмы производства овощей в общественном секторе действительно сократились, но во многом потому, что Никиткину кукурузу стали заставлять сажать там, где до этого сажали капусту. Но у себя на огородах люди как сажали капусту до Никиты, так сажали и при нём. Что касается рынков, то они сохранились, только перестали быть колхозными.

Для того чтобы понять, как жили крестьяне в колхозах при Сталине, мы рекомендуем для прочтения статью "Жизнь колхозников" (Русский Проект, чтв, 04/04/2013 - 01:54 — Павел Краснов). Процитируем несколько отрывков из этой работы:

"Доходы колхозного крестьянина очень быстро росли, примерно утроившись за 5 лет. В 1937 году средний доход колхозного домохозяйства на трудодни составлял уже 1741 кг пшеницы и 376 руб. в год, не считая других продуктов. К середине 30-х годов колхозы окончательно доказали преимущества нового типа" (хозяйствования);

"Для того чтобы полагать, что «на трудодни ничего не давали», надо быть слабоумным в клиническом смысле – средний крестьянин работал в 2-3 раза больше, чем требовалось по норме, следовательно, оплата зависела от количества и качества труда и это было достаточной мотивацией, чтобы давать кратную выработку. Если бы на трудодни действительно ничего бы не давали, то никто работать больше положенной нормы бы не стал";

"Показательно, что с началом уничтожения Сталинской Системы Хрущевым в 1956 году количество обязательных трудодней было увеличено до 300-350. Результаты не заставили себя долго ждать – появились первые проблемы с продуктами".

Где-то во второй половине 1958-го года в газетах и по радио Хрущёв начал новую агитационную кампанию. Пропагандировались преимущества совхозов перед колхозами и, вместе с этим, — преимущества от замены колхозов на совхозы. То есть пошла пропагандистская подготовка уничтожения сельхозартелей, колхозов. Только начавшаяся вместе с этой кампанией пропаганда семилетки сдержала Никиту. Проводить две такие мощные кампании одновременно агитпропу было не по силам. Видимо, он решил полное уничтожение крестьянства растянуть по времени.

Чем же не угодила англосаксам, хозяевам Хрущёва, кооперативно – крестьянская форма собственности в сельском хозяйстве Советского Союза? К уничтожению евразийской цивилизации, Русского мира англосаксы подходили и подходят с глубоко научных позиций. Они нащупали в колхозном крестьянстве ядро этого мира. Уничтожение крестьянского ядра, на их взгляд, должно привести к уничтожению только русского мира, во всяком случае, должно сильно облегчить им эту задачу.

Процитируем автора Sergey (Мозаичный форум О колхозниках и их заработках 19.04.2012, 20:34 Sergey Тоторо Адрес: Г.Брянск): "Сельскохозяйственная артель, – это не государственное предприятие, государственными были совхозы, и до хрущевских времен совхозов было относительно немного. Это не частное предприятие, потому что у него нет владельца. Это предприятие, которое находится в коллективной собственности у колхозников. Что-то вроде кооперативов, которые в больших количествах существовали при Сталине и много чего производили, кстати. От нынешних частных предпринимателей отличается формой собственности – коллективная, а не частная.

Поскольку не государство является владельцем колхоза (или кооператива), оно вовсе не обязано выплачивать колхозникам ни зарплат, ни пенсий. Это настолько же абсурдно, как если бы государство стало бы выплачивать зарплату какому-нибудь частному ларечнику. Зарплаты и пенсии колхозникам должны были выплачивать колхозы, и никто другой. Они получали выручку и делили ее между колхозниками в соответствии с тем, кто больше наработал. Выручка эта была довольно велика, о чем можно судить по тому, что колхозы богатели из года в год.

В СССР времен Сталина был единственный период, когда СХ в России не только не было дотационным, но и приносило прибыль. Это уже потом колхозы сделали убыточными. Как и почему – это отдельный разговор. Важен факт – в результате, колхозникам в приказном порядке ввели государственные зарплаты и пенсии. И теперь творцы мифов об СССР имеют возможность кричать – «не было у них зарплат и пенсий до такого-то года!»"

Приведём ещё одну выдержку из доклада Полянского: «Если в среднем каждый колхозник вырабатывает за год 230—250 человеко-дней, то это значит, что его ежемесячный заработок составляет 37—40 рублей. Это в два с лишним раза меньше среднемесячной зарплаты других трудящихся. Но это только в среднем. А ведь у нас во многих колхозах выдают на человеко-день и сейчас по 50—60 коп. деньгами и продуктами. Именно следовательно люди и бегут из колхозов.(Если вас, уважаемый читатель, вдруг посетит мысль, – «где моя деревня, где мой дом родной?», ну пусть не лично ваша деревня, а деревня вашего деда, то помяните «добрым тихим словом» Н.С. Хрущёва, заложившего основы в уничтожении вашей «неперспективной» деревни, вашего родового гнезда. Последующие главпроходимцы, включая Ельцина, лишь продолжали дело Хрущёва обезлюживания России. (В.П.))

Уместно в этой связи отметить и еще одно очень важное обстоятельство. Ссылаясь на цифры роста доходов колхозников, мы все время отталкиваемся от показателей 1953 года и не хотим вспоминать о том, какой заработок был у них перед войной. А ведь только честный анализ сравнительных данных позволяет сделать правильные выводы. Вот цифры, показывающие динамику выдачи колхозникам из колхоза зерна — их основного продукта.

В среднем на один колхозный двор было выдано в счет оплаты труда:

в 1940 году 8,2 ц зерна

в 1953 7,2

в 1959 7,1

в 1961 5,8

в 1963 3,7

Как видите, это реальные цифры в натуре. Они исключают возможность эквилибристики, игры на ценах, позволяющей в зависимости от желания представить доходы в большем или меньшем объеме. Они совершенно опровергают неоднократные заявления тов. Хрущева, будто до войны и после нее до 1953 года труд большинства колхозников не оплачивался. Эти цифры говорят как раз другое. Они свидетельствуют о том, что колхозники за последнее десятилетие с каждым годом получают из колхоза все меньше зерна за свой труд»

То, что государство в 1965-ом году стало платить колхозникам зарплату и пенсии, ясно показало, что тысячелетнее русское крестьянство, класс сеятелей и хранителей, был к этому времени ликвидирован. А не платить колхозникам, несмотря на то, что эти платежи провоцировали инфляцию (или недостаток на товарном рынке, что в общем одно и то же) государству было просто нельзя, поскольку труженики села к этому времени не могли уже себя содержать. Хрущёв ведение сельского хозяйства сделал убыточным. В 1963-ем году, когда в элеваторы засыпали только около 70 млн. тонн (из них менее 50 млн. тонн пшеницы), в стране начался продовольственный кризис, в городах возникла социальная напряжённость, начались перебои с хлебом. Назревал голод.

Именно в это время У.Черчилль похвалил Хрущёва, назвав его гением за то, что он в мирное время сумел оставить Россию без хлеба.

Итак, чего добился Хрущёв в сельском хозяйстве? Была в основном уничтожена культура хозяйствования русской деревни, станового хребта евразийской цивилизации, Российской империи, Советского Союза, поставщика хлеба насущного и воинов, их защищавших. Уничтожена продовольственная независимость Советского Союза. Из США в СССР поплыли сухогрузы с зерном, и так и плыли в течение тридцати с лишним лет. Вследствие разорения села и повального бегства из-за этого крестьян в города (к шестидесятому году численность городского населения превзошла численность сельского) резко упала рождаемость, сократился прирост населения,- с 1,8% в 1950-ом году до менее 1% в 1963-ем году.

Никогда в своей истории наша страна не знала таких величественных преобразований, как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил за нашими успехами! Именно следовательно сейчас реализуется "дьявольская" задача - никогда больше не допустить появление у властных рычагов государства людей,сопоставимых по своей внутренней силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению, организаторским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Я отношусь к Сталину, как к величайшему государственному деятелю, ТРИЖДЫ спасшему Настоящую Россию — первый раз от «мировых революционеров» Троцкого. Второй раз от уничтожения Европой, возглавляемой Гитлером. Третий раз — создав ядерный щит, — от уничтожения Британией и США.