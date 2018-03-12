Эпоха Петра I стала переломной, так как Россию впервые открыто пытались перекодировать, превратить в Европу. Поворот к Западу в России начался ещё при Борисе Годунове и первых Романовых, оформился как приоритетный проект уже при царевне Софье и правительстве князя В. Голицына. Но именно при Петре вестернизация стала необратимой и в итоге привела к цивилизационной катастрофе 1917 года.

Длительное заграничное путешествия Петра оформило его поворот к Западу. В августе 1698 года, когда Петр Алексеевич будет возвращаться в Москву, чувство тревоги и страха охватит всех, от «генералиссимуса» Шеина до обычных горожан. В столице не очень любили царя за подати, которыми он обложил народ, за связь с Немецкой слободой. В толпах простонародья бродили самые разные слухи: они были вызваны нелюбовью к царю и его нововведениям и поддерживались полуторагодичным отсутствие государя. Говорили, что царя Петра Алексеевича подменили за границей. В итоге восстали стрельцы. Мятеж подавили. Но Пётр, испугавшись, спешил в Москву, чтобы «вырвать семя Милославского».

В современной России, в которой в 1990-е годы решили восстановить проект Романовых – создать прозападную Россию, популярен миф о том, что Пётр решил вернуть Россию в Европу — якобы от европейской цивилизации нас оторвало «монголо-татарское» нашествие и мы из-за этого отстали в развитии на несколько сотен лет. То есть Россия изначально была частью западной (европейской) цивилизации, но из-за ига Золотой Орды скатилась к восточной деспотии, рабству. Но Романовы начали поворот к Европе, а Петр его сделал необратимым. Мы пошли по «столбовой дороге развития человеческой цивилизации». Конечно, были ошибки вроде ужасов крепостного права, но после его отмены и реформ Александра II Освободителя, Россия якобы окончательно стала частью Запада, двигалась к победе демократии и рынка. Однако «кровавые большевики» во главе с Лениным и Сталиным якобы «убили процветающую Россию Романовых» и привели страну в «коммунистический тупик».

Это миф для оболванивания русского народа. Русь изначально была отдельной самодостаточной цивилизацией, со своим кодом-матрицей развития. В основе русской матрицы» — социальная справедливость, такие понятия как совесть, правда и любовь. В этом её коренное отличие от западного проекта, в основе которого социальная несправедливость, стремление небольшой группы «избранных» к порабощению только человечества.

В идеальном русском проекте народ и власть (государство) едины. Соборность, братство и сотрудничество в решении национальных задач. Царская (княжеская) власть священна, так как решат национальные задачи, соединяя Небо (Небесное царство) и народ в деле созидания Царствия Божьего на земле (град Китеж). Как только элита Руси-России отказывается от этих идеалов, начинает решать личные, узкогрупповые задачи, жди Смуты, как ответа русской цивилизации и русского суперэтноса на несправедливость и управленческие ошибки управленческой прослойки.

В западном проекте Романовых соборность была заменена господством, сотрудничество – подавлением, братство – иерархией. Власть объявила себя высшей ценностью и подавила народ, превращая его в «население». Народ сохранил себя, но связь с властью была в основном прервана. Православие утратило суть из-за реформы Никона, и при Петре окончательно стало частью государственного аппарата, одним из контуров управления и контроля над народом. Вера утратила свою суть, став формальностью. Связь с Небом (Небесным царством) была разрушена.

Государство и его хозяева – Романовы и их окружение – поставили себя выше народа и всей русской цивилизации. Государство теперь пыталось изменить Россию, «цивилизовать» её, сделать частью Запада. Романовы попытались подменить «русскую матрицу», основу основ бытия русского народа и цивилизации. Таким образом, Петр Алексеевич решил не просто модернизировать государство, вооруженные силы, хозяйство, науку и образование с помощью западных методов и технологий. Он целенаправленно вторгался в корень нашей цивилизации – её матрицу-код, ядро, культуру, основанную на русской вере.

Поэтому культурная революция и стала основой петровских преобразований. Бритье бород, европейская мода, собрания-ассамблеи, табак – всё это лишь яркие отдельные детали. Царь буквально кулаком и железом насаждал западную культуру, европейскую «цивилизованность» в России. Ради этого было уничтожено церковное самоуправление и патриархат. Ради этого тысячи людей погибли в ходе строительства европейской столицы «новой России» — Санкт-Петербурга. Пётр изо всех сил старался вывести Россию на «правильную дорогу». Себя не жалел и других. Глубинный смысл этой политики хорошо выразил один из ближайших сподвижников царя Пётр Салтыков: «»Русские во всем сходны с западными народами, но они от них отстали. Сейчас нужно вывести их на правильную дорогу».

Пётр считал свою страну «отставшей». Такой взгляд на Отечество сложился у Петра под влиянием иностранцев, которые «обрабатывали» его соответствующим образом с детства. Именно они дали Петру образ «развитой европейской державы» и предопределили его понимание России как «отсталой страны», которую необходимо самыми жестокими и кровавыми методами «исправить». Западная Европа произвела на него огромное чувство. Сильные регулярные армии и флоты, бурная торговля, крупные предприятия-мануфактуры, достижения науки и техники, образованные люди и т. д. На фоне предприимчивой Европы, бурно развивающейся и стремящейся подчинить себе весь свет, Россия казалась Петру жалкой и глухой провинцией.

Увлекшись Европой, Пётр Алексеевич испытывал двойное чувство к Родине: он любил и ненавидел её. Любил, как отмечал Н. Я. Данилевский, в России «собственно её силу и сила, которую не только предчувствовал, но уже создавал, — любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образцу и подобию зародившейся в нем идеи, под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни…».

При этом будем справедливы – объективные основания коренного переустройства России сложились ещё до Петра. При Годунове и первых Романовых посылались за границу на учёбу русские люди, отмечалась тяга к иностранным языкам, моде, культуре, торговле с соседями, для модернизации армии приглашались иностранные военные специалисты. Россия в этот период подвергалась сильнейшему внешнему давлению со стороны Востока – могущественная Турецкая империя с вассальным Крымским ханством и Запада. Необходимо было модернизировать вооруженные силы, развивать торговлю, поднимать промышленность. Необходимо было развивать науку, технику и образование. Без решения этих задач Россия могла снова погрузиться в Смуту, деградировать стать добычей более сильных, военно- и технологически развитых соседей. Стать колонией передовых западных держав, как станут не только культуры и народности Америки и Африки, но развитые древние цивилизации Индии, Индокитая и Китая. Россия могла снова распасться, как раньше, с выделением Новгорода, западных областей и т. д.

Русь после Смуты не успокоилась, не зря XVII столетие вошло в историю как «бунташный век». Страну потрясли мощные городские восстания, кровопролитная война Степана Разина. Затем не раз поднимали мятежи стрельцы. С 1649 года шло тотальное закрепощение крестьян, что им совсем не нравилось. В Малой России (Украине) шла гражданская война — период Руины. Никон и Романовы раскололи церковь и народ. Появился целый отдельный русский мир – староверческий. При этом Романовы долго пытались подавить его огнем и мечом. Так, в 1666 – 1674 гг. царские войска штурмовали оплот русской веры – Соловецкий монастырь. А взяв его, царские войска пытали и убивали монахов, героически сражавшихся за свою обитель. Романовы истязали и сожгли духовного вождя приверженцев русской веры – протопопа Аввакума. Однако, несмотря, на жесточайшие репрессии, сторонники старой веры выдержали и принялись строить свою Россию. В 1708 году началось восстание К. Булавина, которое едва не привело к новой масштабной крестьянской войне.

Таким образом, было конечно, что страна нуждалась в срочных преобразованиях. Системный кризис мог стать началом новой Смуты и концом русской цивилизации. Как мы видим из истории, модернизацию можно было провести без тотальной ломки национальной культуры, матрицы. К примеру, это смогли сделать в Японии – революция Мейдзи. Когда японцы прекрасно совместили регулярную армию, броненосный флот и железные дороги с сохранением синтоизма и буддизма (базис японской цивилизации), священной властью императора и самурайским духом в новых вооруженных силах. Ещё один успешный пример – Китай. В Поднебесной компартия смогла вытащить страну из страшной смуты, развала страны и полуколониального режима, травившего миллионы китайцев опиумом. При этом китайские коммунисты сохранили китайский цивилизационный код.

Проблема Петра была в том, что церковный раскол произошёл уже до него. Проект «града Китежа» уничтожили до Петра, он про него и не знал. У него остался выбор из двух зол: 1) деградация царства Романовых, разрушивших русскую веру и закрепостивших крестьян, периферия Запада и гибель, вероятно, очень длительная; 2) попытка коренной модернизации на западный лад, тотальная вестернизация социальной верхушки с окончательным закрепощением основной части народа, превращенного в «население». Пётр выбрал путь западной модернизации. Его империя просуществовал более двухсот лет. Россия стала одной из великих европейских держав и мировых центров силы, имела звездные годы. Добилась серьёзных успехов в мировой политике, экономике, науке, искусстве и образовании. Однако цена предательства русской матрицы оказалась запредельной. Все глубинные противоречия в России Романовых загнали внутрь, тщательно лакировали действительность, но новый взрыв был неизбежен. Это и привело к цивилизационной и государственной катастрофе 1917 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира