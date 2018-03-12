В начале 2012 года «эксперты» изучающие культуру индейцев майя обещали нам, что 21-го декабря того же 2012-го года нас ждёт великая катастрофа – апокалипсис. Но 21-е декабря прошло без потопа, без смертельного вируса, без вспышек на Солнце, без «астероида-убийцы». Наш мир остался целым и невредимым. Пророчество – означающее конец света носило глобальный характер и обещало уничтожить цивилизацию, отбросив эволюцию разумного человека назад. Распространение информации подействовало как эффект гипноза – на эту тему сняли фильм, напечатали книги и расплодили новости в электронных СМИ. Но так ли на самом деле было опасно предсказание, означающее не только конец, но и начало чего-то нового? Знают ли на земле истинное предсказание майя?

Тайна пророчества

Почему именно не эксперты, а журналисты, которые доносили до нас последние сведения, стали причиной, не растолкованной информации и поводом для создания слухов или угроз? Потому что жители Юкатана об этом не говорили. Специалисты, изучающие цивилизацию майя, скорее только, знают, что информация о «конце света» существует лишь фрагментарно, но чтобы её переписать и раздуть, а потом выдать за действительность, кому-то необходимо вложить её в одни руки, а затем передать в другие.

В астрономических кулуарах майя преобладает цикличность – как важное течении времени определяющее конец и начало. Но СМИ преподнесли информацию так, чтобы она была более устрашающей и ужасной. Чтобы в очередной раз воспользоваться запуганным обществом.

Некоторые цифры у древних майя имели очень большое значение: 13, 20, 260 и т.д. Но сколько бы эксперты не бились над тайной их шифров, так ничего конкретного определить им не удалось. Складывается чувство, что владеющие информацией будущего от индейцев майя (как и сами индейцы) предпочли зашифровать данные и использовать их как миф, чтобы будущее осталось в неведении, чтобы пророчеством не воспользовались во имя зла.

Но не все факты говорят о мифичности пророчества, некоторые утверждают, что расшифровать всё-таки что-то удалось.

В способностях майя сомневаться не стоит, их календарь был настолько точен, что был едва ли не точнее современного григорианского календаря. Они предсказали нашествие конкистадоров, появление которых положило конец их великой цивилизации. Но одно дело рассчитать календарь, другое – увидеть будущее. И поскольку мы до сих пор существуем, как существовали и прежде, то позволяем себе усомниться в верности предсказаний майя.

Но, опять, же надо сказать: всё то, что мы услышали от средств массовой информации, может вовсе не соответствовать тому, что предрекали нам майя. Во-первых, не стоит сосредотачиваться только на 21-м декабря, есть ещё цифры означающие равноденствие или противостояние, а именно: 22 июня, 22 сентября; а еще более близок к пророчеству может быть месяц март, точнее 22 марта – день весеннего равноденствия.

Во-вторых, многие записи майя были перевезены в Европу, а потом сожжены. На чём тогда основывались доводы специалистов?

И, в-третьих (что самое важное), те самые «конец и начало» могут носить не мгновенный характер, а длиться годами, а может даже десятилетиями. В любом случае к пророчеству майя необходимо подойти не с точки зрения мистики – а науки.

Если обратить внимание на цикличность и на периоды, то можно заметить, что к одним датам мы подошли, а другие уже миновали.

В 2014 г. исполнилось сто лет со дня начала Первой мировой войны, а в 1917 произошла Великая октябрьская революция, но ничего относительно переворота в 2017 году в России и СНГ не произошло. И в астрономии майя период в сто лет не имеет никакого значения. Но важно учесть, что между первым поражением Наполеона (1814г.) и началом Первой мировой войны (1914г.) прошло ровно 100 лет. Т.е. столетний период прошёл не между началом и началом, а между окончанием и началом. И здесь стоит отметить, что закончилась Первая мировая в 1918 году.

Но оставим Первую мировую и обратимся к другой теме, а именно к циклам и к тому, что они означают. И тут уже стоит сравнивать не войну Наполеона и Первую мировую, а поход Бонапарта в Россию и Вторую мировую войну – войну против Гитлера.

В нумерологии майя большое значение имел ноль. Ноль означал повтор – круговорот, повторение цикла. У древних индусов такими повторами служили: восьмёрка или изогнутый на концах крест (эмблема нацистов), но крест означал: движение, возрождение, а восьмёрка – круговорот.

Современная философия не согласна с возможностью повторяющихся событий и предпочитает видеть развитие в виде спирали расширяющейся к верху. Но если между ними вставить звено и соединить их в одно целое, то можно увидеть и повтор и развитие в виде спирали.

Например:

Нашествие Наполеона на Россию в 1812 году и набег Гитлера на СССР в 1941 году имеют некоторое сходство, но различается по техническому характеру и по скорости ведения войны. Гитлер совершил те же самые ошибки, что и Наполеон. Нацистский фюрер не рассчитал силы, полагая, что русские сдадутся и проиграют, не учёл проблемы русской зимы; слишком высоко оценил качество своей расы, но хорошо снарядил свою армию оружием.

После поражения Наполеона военная индустрия развилась значительно. Гитлер сражался при помощи истребителей, танков, штурмовых винтовок, артиллерии. Оперативность боёв стала выше и эффективней. А Наполеон имел конную пехоту, из оружия: пушки, сабли, ружья, штыки и передвигались они значительно медленнее. Но в стратегическом плане война не изменилась. Гитлер снова пошёл туда, где уже была разбита «Великая армия» Наполеона. Гитлер тоже зашёл слишком далеко. Снова в Европе решили, что Россия-СССР не выдержит. Снова Европа решила, что она лучше. В тактике развитие есть – в стратегии нет.

С философской точки зрения история повторилась, но с нумерологической – совпадений у неё нет.

Если посмотреть на противостояние России-СССР и Европы, то важно учитывать причины войны, а не точность циклического значения майя. Переворот в России 1917 года открыл эпоху нового общества, и цикличность периодов не имеет значение, важна причина – способная повторить историю в будущем.

Так или иначе, что принесёт нам предсказание майя, мы не знаем, но чувствуем приближение перемен и знаем причины несовершенного благоустройства общества. Скорее только, владеющие информацией от индейцев сами «определили» дату «конца света», чтобы намерено подорвать доверие к предсказаниям и могущественному календарю майя.

Эволюция солнца

Существует небольшая книга советского издательства, «Наука» под названием: «Мы живём в короне Солнца» (Э. С. Казимировский). Озаглавлена она так неспроста, влияние короны на нас действительно имеет большое значение. На первый взгляд это кажется странным, но вероятно именно её температура сотрясает сегодня климат нашей планеты. Помимо тепла и света Солнце выбрасывает поток ионизированных частиц, которые соприкасаясь с магнитным полем Земли, вызывают на ней магнитные бури. Но солнечная корона простирается дальше и температура в ней выше, чем в фотосфере и хромосфере.

Солнце – большой реактор с большими периодами и бесконечными циклами. Солнечные частицы находятся в постоянном движении, передвигаясь от поверхности солнца к центру. Нагретый газ (частицы) выходит из глубин Солнца, охлаждается и снова уходит внутрь. Возможно, сегодня это движение немного замедленно, что и вызывает странное поведение Солнца. Можно предположить, что наше светило находиться на пике «выздоровления», а сейчас оно как будто болеет.

На поверхности Солнца с периодичностью примерно раз в 11 лет появляются тёмные области – скопление пятен, которые на фоне яркого света выглядят немного темнее. Появление пятен сопровождается мощными вспышками, они беспокоят магнитное поле земли, но не меньшее беспокойство вызывает их сегодняшнее отсутствие.

Несомненно, что Солнце эволюционирует, и мы как его творение эволюционируем вместе с ним, но Солнце – это светило, а человек – биологическое существо. Солнечные периоды «запрограммированы» и непрерывны, а человечество, развиваясь, не редко откатывается назад.

Влияние на человека Солнца, описывал в своих работах советский учённый А. Л. Чижевский (1897 – 1964), но его работы до сих пор не имеют общественной поддержки или научного объяснения и скорее только, отбрасываются как неизученные. Мы вообще мало уделяем внимания нашему единственному светилу, а большинство индейцев американского континента считали его, чуть ли не Божеством. Но если сказать прямо наша жизнь полностью зависит от жизни Солнца, и Чижевский был прав, когда говорил о «Солнечно-Земных связях» как о непосредственном значении в жизни биологического существа.

Так что же имели в виду индейцы майя, предсказывая нам «апокалипсис»?

Если расширить логическое мышление, то можно понять, что конец – это ни смерть, ни гибель. Конец войны – мир. Конец ночи – день. Конец сна – пробуждение. Конец цивилизации – возрождение новой. Именно о возрождении в первую очередь хотели сказать индейцы. Но если выразиться точнее, то речь шла о духовном перерождении.

Уже давно некоторые писатели и философы говорили о трансформации сознания как о возможности изменить мир к лучшему, но, на мой взгляд, человек уже исчерпал задатки своего интеллекта, теперь наш ум должен быть не глубже, а могущественнее. Тогда наши чувства (страх, ненасытность, зависть) не смогут владеть нами и подавлять достоинства. Тогда наш ум будет в состояние управлять своими способностями.

Индийский философ Джидду Кришнамурти (1895 – 1986) писал, что человеческий ум должен быть свободным от шаблонов и догм, чтобы он мог поддерживать творческое начало нашей природы и умел созидать, не скованный стереотипами общества. Но мне кажется этого не довольно. До сих пор человеческий ум мог похвастаться лишь развитием техники, а духовное воспитание почти вытеснилось рынком и потреблением.

Русский и советский учёный В. И. Вернадский (1863 – 1945) считал переход Биосферы в Ноосферу неизбежным феноменом, основанным на эволюции Homo sapiens. Но пока человечество не в силах подняться на более высокий уровень интеллекта и дело тут не в развитие разума – мы к этому не готовы. Чтобы оказаться в той среде, где будет главенствовать: нравственность, справедливость, взаимопомощь, необходимо не знать о пользе достоинств, а владеть ими.

На заре нынешнего тысячелетия мы узнали, что Солнце вступает в новую эру – эру Водолея. Солнце перерождается, и уходящая эра заканчивает свой срок. Человечество тоже стоит на пороге перерождения, и следующая эпоха должна ознаменоваться – новой.

Конец света «напророченный» нам пропагандой не имел полного толкования – означающего, конец старого света и начало нового. Мы с полной уверенностью можем сказать, что продолжим своё существование на земле. Но пока Гелиос не отдал власть Гее, он находится в ярости и преподносит сюрпризы в виде необъяснимых колебаний погоды. И колеблется не только погода, мы сегодня тоже ощущаем сильную напряжённость и неопределённость.

Сегодняшнее поведение нашего общества похоже на поведение людей Средневековья. Тогда не малая их часть, значительно деградировала, но затем ознаменовалась как эпоха Возрождения. Может быть это связано с Солнцем, мы не знаем, но сегодня упадок нравственности в современном обществе мы наблюдаем воочию. Мы лишь догадываемся, что именно нам пророчили жители Юкатана, но не можем игнорировать тенденцию к скорому возрождению после упадка.

В 1645 – 1715 годах наблюдался период аномального спокойствия на Солнце (минимум Маундера) и именно с ним связывают похолодание, происходившее в те годы, и начало нового времени. Только разница в том, что тогда атмосфера не страдала от проявления человека, а сегодня она загрязнена и пронизана электронными излучениями.

Что это значит?

Во-первых, период похолодания может отличаться от предыдущего из-за воздействия парникового газа. Парниковый газ может частично блокировать воздействия холода, следовательно сегодняшний яд завтра может обернуться противоядием. Но кислород и вода в такой среде могут оказаться недостаточно чистыми, ведь никто не станет отрицать, что сегодня наша Биосфера загрязнена.

Во-вторых, повышение активности Солнца будет сопровождаться вспышками и вызывать магнитные аномалии на земле, а так как всё сегодня зависит от электроники, то её сбой повлечёт за собой непредвиденные последствия. Это нужно учесть тем, кто владеет сотовой связью и тем, кто создаёт цифровую реальность в сети интернета: современная система без цифровых технологий – всё равно, что человек потерявший зрение или память.

Мы ещё очень плохо знаем, как человечество переходило на новый этап эволюции, какие события повторялись в нашей истории, и как вело себя наше светило. Но мы знаем, что Земля существует довольно долго и что всё, что нас окружает, связано между собою: Солнце – Земля – Человек – Вселенная.

Если у человека есть ум, значит, его создало что-то более разумное, а так как человека «слепила» природа, значит, она может обладать более могущественным разумом, чем мы. Выходит, что Вселенной способны править другие силы, которые влияют на весь процесс в космосе и жизнь в Биосфере. Из этого следует, что земля создавалась не для того, чтобы убить человечество и уж точно не для того, чтобы уничтожить себя.

И если говорить о развитие, о спирали и круговороте, то можно заметить следующее: Интеллектуально мы развиваемся и развивались долго – это спираль. Но всё наше умственное развитие породило лишь технику – механизмы и электронику. Духовно наше общество много раз пыталось подняться выше, но всё время падало – это круговорот. Если точнее выразиться – это замкнутый круг и до сих пор в нашем обществе царят: зависть, эгоизм, тщеславие, безответственность. Наш нравственный уровень не поднимался выше уровня Средневековья, лишь у отдельных личностей он становился лучше. Советский Союз пытался сделать общество более, нравственней, но снова произошёл откат, снова нас потянуло в прошлое.

В нашем обществе цикличность нравственного застоя происходит так: Упадок – война – разруха. Затем: подъём – восстановление – застой – упадок. Разорвать этот круг можно лишь силой духа, но не умом. Мы знаем свои проблемы, знаем, что надо делать. Но сил не хватает признать это, преодолеть это и исправить.

Будущее не определено, знание его лишает нас смысла бытия. Оно тщательно спрятано от наших глаз и является лишь любопытством не более. Чем же неопределённость будущего так хороша и так правильна? Тем, что у нас есть выбор.

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