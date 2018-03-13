Вулканическая обсерватория штата Калифорния обнародовала новый отчет об активности калифорнийских вулканов в феврале 2018 года, опубликовав его на сайте Геологической службы США. Согласно мониторингу ведомства, в районе супервулкана Лонг Велли в феврале произошло 512 землетрясений.

Сейсмическая активность гиганта в последние месяцы незначительно снизилась.

Распределение по магнитуде было следующим:

- 133 землетрясения имели силу от 1 до 2;

- 18 землетрясений имели магнитуду от 2 до 3.

Магнитуда всех остальных землетрясений не превышала показателя 1.

Самое сильное сейсмическое событие в районе вулкана произошло 2 февраля в 23-50 по UTC. Магнитуда толчка составляла 2,6. Очаг залегал на глубине 11,8 километров. Эпицентр находился в 13 северо-восточнее Round Valley.

При этом из этого числа толчков в самой кальдере произошли 35 землетрясений, магнитуда которых составляла 1 и выше (самое сильное - 2,2).

В районе Моно кратеров произошло 10 толчков магнитудой 1 и выше.

Около Мамонтовой горы имел место один толчок, магнитуда которого равна/больше показателя 1.

Типичный высокий уровень сейсмичности наблюдался южнее кальдеры в районе хребта Сьерра - Невада. Самое сильное землетрясение в этом районе составило 2.4.

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