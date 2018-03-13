Роман Злотников: Кремль может захотеть "тащить страну" в Империю

Власти "штудируют" фантастику для поиска "реальных идей, изобретений и рационализаций". В частности, источники "околокремля" не опровергли информацию о том, что эксперты анализировали для руководства страны ряд фантастических произведений.

В таких романах, как "Третья империя" Михаила Юрьева, "Виват, Император" Романа Злотникова, "Год Дракона" Вадима Давыдова, "Выбраковка" Олега Дивова, выискивали действующие и полезные идеи государственного, общественного и экономического устройства. Своим мнением с "Правдой.Ру" по поводу этой новости поделился писатель-фантаст лауреат премии "Аэлита" Роман Злотников.

— Фантастика — это очень интересный инструмент, потому что она может дать ответ на вопрос, на который либо нет ответа, либо тяжело его получить. Потому его можно вычислить. То есть, по существу, фантастика — это инструмент управления будущим.

Представьте себе ситуацию, когда вы не знаете, как поступать в том или ином случае, какие предстоят стране или миру обстоятельства. Но можно все проанализировать и смоделировать.

Рассмотрев эти сценарии, можно выбрать и решить, что именно нас устраивает, а что нет. Во-первых, можно оценить, как общество реагирует на эти ситуации, даже если они изложены в фантастических книгах, фильмах. Во-вторых, есть такое понятие, которое называется "образ будущего". Желательное для нас мы можем выбрать. Обозначить некие пути к нему, к его достижению. Если это будущее окажется привлекательным, то люди, прочитав это, захотят такой судьбы для себя и, грубо говоря, начнут тащить страну в эту сторону.

Конечно, это не будет стопроцентно таким, как опишут писатели, но этот путь сдвинет траекторию развития с негативной на более позитивную. Вот такие есть инструменты.

— между произведений, которые привлекли внимание экспертов, "Третья империя" Михаила Юрьева, ваше "Виват, Император", "Год Дракона" Вадима Давыдова, "Выбраковка" Олега Дивова. На ваш взгляд, почему именно эти романы?

— Вы упомянули "Виват, Император". Я начал его писать в 1999 году под влиянием двух эмоций. Тогда я понял, что я точно уже не уеду из этой страны, хотя многие тогда уезжали или мечтали это сделать.

А я осознал, что на этой земле есть святые могилы, а для того, чтобы я появился на свет, очень многим пришлось лечь в землю. Если я покину родину, то предам их. Но в то же время жить в той стране, которая получилась к 1998 году, мне очень не хотелось.

И вот я начал создавать, в первую очередь для себя, то государство, о котором мечтал и в котором хотел бы жить. И как потом выяснилось, очень многое, что я описал, просто висело в воздухе.

Но большая часть идей из книги была использована в том числе другими людьми. Как только ты создаешь привлекательный образ будущего, но не полностью вымышленный, про бластеры и гиперпространство, но про то, что можно сделать, пойти там взять молоток или компьютер и, не напрягаясь, создать что-то, — начинается движение к намеченной цели.

Борис Стругацкий: фантастика без волшебства



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