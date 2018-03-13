Еще на финской войне Маргелов Василий Филиппович, профессиональный военный, проявил свою гениальность, как военачальника, на финском фронте. Тогда он со своими бойцами пленил офицеров шведского Генштаба, что дало основания советскому Правительству выступить с дипломатическим демаршем по поводу фактического участия якобы нейтрального скандинавского государства в боевых действиях на стороне финнов.

Призванный в Красную армию в 1928 году, Маргелов потерял в фамилии букву «К» и приобрел букву «Г». Был Маркелов, стал Маргелов. Смышлёного парня направляют на обучение в Объединенную Белорусскую Военную Школу (ОБВШ).

Он учился легко и с охотой. Служил тоже охотно. Польский поход 39-го года был боевым крещением. На финском фронте он командир отдельного лыжного батальона. К началу боевых действий на территории СССР он командует полком.

В ноябре 41-ого назначен командиром морского лыжного полка. Вопреки рассуждениям, что Маргелов не приживется с морпехами, они срослись в единое целое. Очень понравилась храбрость «братишек» майору. Он сам был боевым мужиком.

Фашисты его называли – русский Скорцени. И сдались ему однажды без боя две боевые танковые дивизий СС «Мертвая голова» и «Великая Германия». Уже гремели победные салюты, а война все еще продолжалась.

Отчаянье солдат вермахта могло спровоцировать очередное побоище. Терять было нечего. Конечно, плен страшил эсэсовцев за все злодеяния. Но новые жертвы уже никому не нужны. Командование поставило четкую задачу – плен или полное уничтожение.

Маргелов предпринял неожиданные действия. Группа офицеров и батарея пушек во главе с командиром прибыли к зданию штаба группировки. Припарковав «виллис», приказал стрелять по штабу через 10 минут, если он не вернется.

Ультиматум был предельно простым и жестким: либо сдача, либо уничтожение всеми видами оружия. Он полностью расписал план сдачи – стрелковое оружие укладывать в штабеля. Тяжелая техника – жерла вниз, личный состав двигается строем на запад.

Время на размышление – одна выкуренная им сигарета. Нервы побежденных врагов не выдержали. Сдача элитных войск Третьего Рейха - уникальная по своей красочности. Легенды долго ходили по пятам за Маргеловым.

Через несколько минут сдались: два генерала, 806 офицеров, 31258 младших командиров, 77 танков и САУ, 5847 грузовиков, 46 минометных установки, 120 пушек, 16 паровозов, 397 вагонов.

Резонанс был оглушающий. Такого количества трофеев не получил никто из военачальников. Следом стали сдаваться остававшиеся вооруженными части гитлеровцев. Война закончилась, а дядя Вася продолжил службу.

Создавая ВДВ – войска дяди Васи – он добился, чтобы его бойцы носили тельняшки в память о североморцах, с кем прошел дорогами войны. Вот почему войска дяди Васи носят голубые тельняшки.

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