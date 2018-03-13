В случае ядерного нападения на Россию –
может быть, нам не стоит наносить ответный удар? Пускай мы
погибнем, но человечество выживет?
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Сам факт того, что мы задаем эти
вопросы, очень многое говорит и о Путине, и о России. Впрочем, на
этот вопрос у президента есть совершенно четкий – и очень важный –
ответ.
После того, как Владимир Путин
рассказал о новых видах российского оружия, не прекращается
обсуждение, «что же на самом деле имел в виду президент». Хотя сам
Путин не скрывал своей цели – новые, не имеющие аналогов в мире
ракеты и прочее оружие нужно для обеспечения безопасности России.
Чтобы сделать бесполезными чьи-либо попытки достичь военного
превосходства над нами. А эта наша военная неуязвимость, в свою
очередь, призвана обеспечить России возможность сделать рывок,
ликвидировать наше социальное и экономическое отставание.
Но, как известно, сказанному не
верят – и так совпало, что в последующие за посланием дни вышло
сразу несколько больших интервью с Путиным, в которых он, по сути,
развивал ту же самую мысль.
Речь идет о фильме
«Миропорядок-2018», большую часть которого занимает интервью Путина
Владимиру Соловьеву, фильме «Путин» Андрея Кондрашова и большом
интервью журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли.
Ключевой фразой из только сказанного Путиным в этих трех интервью
можно назвать слова, сказанные им в ответ на вопрос Соловьева о
возможности применения ядерного оружия:
«Наши планы применения
(надеюсь, этого никогда не будет), теоретические планы применения -
это так называемый ответный, встречный удар... Такое решение может
быть принято лишь в том случае, если российские системы
предупреждения о ракетном нападении зафиксируют не только старт
ракет, но и дадут точный прогноз траектории полёта и времени
падения головных частей на территорию России...
Если кем-то принято решение
уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить.
Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира это
будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и
глава российского государства хочу задаться вопросом:
а зачем нам такой мир, если там
не будет России?»
По сути, Путин не сказал ничего
принципиально нового. Об ответном ударе он говорил часто и раньше,
последний раз в послании 1 марта. И в данном в тот же день интервью
Мегин Келли:
«У нас два повода ответить с
помощью наших сил ядерного сдерживания. Это набег с помощью
ядерного оружия на нас или набег на Российскую Федерацию с
применением обычных вооружений, но в том случае, если создаётся
угроза существованию государства»
Это всё есть и в военной доктрине
России. Так что никаких откровений в словах Владимира Путина не
содержалось. При этом понятно, что эти слова президента активнее
только используются условной партией наших собственных
«украинствующих» - для разжигания ненависти как к самому Путину,
так и к России в целом. Дескать, «вот вам человек с ядерным
чемоданчиком, который готов начать глобальную войну на
уничтожение». Выводы из подобных рассуждений самые разные – то ли
Путин таким образом шантажирует мир и требует, чтобы с Россией
считались, то ли он просто сошел с ума. Этот набор умозаключений
интересен разве что с точки зрения анализа процессов, происходящих
в мозгу свихнувшихся на борьбе с Путиным. Президент говорит об
ответном ударе, а осуждающие его рассуждают о первом. Но тут и так
все понятно.
Однако фраза «А зачем нам такой
мир, если там не будет России?», без всякого сомнения, войдет не
только в список самых главных высказываний Путина, но и займет свое
место между самых знаковых цитат всей русской истории.
В одном ряду не только с «кто к нам
с мечем придет, тот от меча и погибнет» и «отступать некуда –
позади Москва», но и «слезинкой замученного ребёнка», «не надо рая
– дайте Родину мою». Владимир Путин сформулировал то, что
максимально отвечает национальному самосознанию. Случайно он это
сделал или нет, не так уж и важно. Важно другое – что видим в этой
фразе мы сами, и что видят другие народы?
О чем говорит Путин - кроме того,
что предупреждает о невозможности безнаказанного удара по нашей
стране? Если России суждено погибнуть, то она заберет с собой весь
мир? Или – если Россию захотят уничтожить, то мы ответным ударом
убьем агрессора, какой бы не была цена этих действий?
Нет, всё не то, всё не точно.
Россия не собирается уносить с собой весь мир, а наша способность
ответным ударом уничтожить убийцу и так понятна. Путин говорит о
другом – о том, что могут понять только русские. Он говорит о том,
что наше всепрощение не очень. И наша всеотзывчивость не
беспредельна. Да, мы христиане, но мы не станем подставлять вторую
щеку и не отвечать ударом на удар.
Представим себе, что мы всё-таки
подверглись атаке – и когда ракеты уже летят на наши города, мы
понимаем, что скоро они будут уничтожены. Предотвратить удар не
получилось, да и сбить мы можем только часть летящих на нас ракет –
и, значит, гибель немалой части нашего народа неизбежна. Погибнут
не все, но прежней России уже не будет. Выжившие смогут наладить
новую жизнь. Но какой она будет, никто не знает, да и сохранится ли
наша страна как единое целое, а наш народ как отдельная
цивилизация, никому неизвестно.
И вот в этой ситуации перед
нами – русскими вообще или Путиным в частности – встает «простой»
вопрос: а нужно ли нам отвечать на удар? То есть мы уже его
«пропустили», упустили, неважно, по какой причине – допустили,
чтобы сложилась такая ситуация, при которой по нам решились нанести
массированный ракетно-ядерный удар. И наше возмездие не
предотвратит гибели наших людей. Оно сможет лишь отомстить, убив в
ответ не только тех, кто отдал приказ об агрессии, но и десятки
миллионов людей в стране, напавшей на нас. А также и в других
странах – тех, где размещено ядерное оружие этой страны, или же чьи
города находятся слишком близко к зоне поражения. Хотя ученые
пытаются просчитать последствия ядерной войны, никто толком не
знает, наступит ли «ядерная зима», сколько людей выживет после неё.
Да и переживет ли в целом человечество атомный Армагеддон.
А раз так – может быть, не стоит
наносить ответный удар, удар возмездия? Пускай мы погибнем, но
человечество выживет? Что за бредовые рассуждения, кому они вообще
могли прийти в голову?
Любому русскому человеку, Путину в
том числе – в этом то всё и дело. Это именно русская логика –
пожалеть убийцу, войти в чужое положение, поставить себя на место
другого. Да, когда на нас нападают, мы даем отпор. А если нас
довести, то вообще нам нет преград. Но тут другая ставка. Если на
кону выживание человечества как такового – бить в ответ или не
бить? Это вопрос нации Достоевского и Есенина, Сергея Радонежского
и Василия Розанова. Этот вопрос не поставит себе никакая другая
нация (и тем более - ее элита), но его не могут обойти русские.
И именно на этот самому себе
заданный вопрос и отвечает Владимир Путин. Нет, всё-таки бить –
потому что зачем нам такой мир, если там не будет России? Нас
убьют, а вы останетесь? Это не национальный эгоизм. Это любовь к
отеческим гробам, к родному пепелищу, к тысячелетней, не раз, как
казалось не только недругам, но и нам самим, умиравшей, но потом
воскресавшей России.
Этот путинский ответ – самому себе,
самим нам, ответ на вопрос, который только мы можем задать себе. И
на который мы отвечаем с русской же прямотой. Но того чтобы понять
смысл нашего ответа, нужно быть русским. Иначе не услышать этот
самый непроизнесенный вслух вопрос, на который и дается ответ. «А
может, не будем отвечать? Может, спасем мир?»
Нет, будем, потому что нет для меня
и всех нас жизни в мире, в котором нет России. Россия отказывается
спасать мир ценой своей жизни – вот о чем сказал Владимир
Путин.