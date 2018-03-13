Страшный сон «глубинного государства»:
альянс Россия-Турция-Иран-Китай на подходе
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Бывший главный стратег Белого дома,
исполнительный председатель совета директоров Breitbart
News Стив Бэннон
в интервью итальянскому изданию
La Stampa предложил Вашингтону рассматривать
Москву как естественного союзника в борьбе США против Китая, Ирана
и Турции. «Я воевал с русскими во время «холодной войны», когда я
был офицером на подводной лодке, а затем в Пентагоне я работал над
их разоружением, — напомнил Бэннон. — Я с ними знаком, я знаю, что
они не в состоянии угрожать нам, пока являются нашим естественным
союзником. Волноваться из-за Крыма не имеет смысла, потому что
настоящие враги находятся в Пекине, Тегеране и Анкаре».
Он пояснил, что считает китайскую,
персидскую и тюркскую цивилизации чуждыми как США, так и России,
которых, по его словам, объединяет «наша иудейско-христианская
культура». Но чуть ранее в интервью журналу GQ
Бэннон делал несколько иные оценки: «На данный момент складывается
ситуация, аналогичная той, которая наблюдалась в 1930-х годах. Вы
скоро увидите, как сплоченность между Турцией, Ираном и Турцией
будет становиться все сильнее, — сказал Бэннон. — В конечном итоге
нам нужно положить конец холодной войне, верно? Турция должна быть
нашим союзником».
Бэннон — фигура необычная и
неоднозначная. В августе прошлого года он был уволен из
администрации президента США на том основании, что его причислили к
движению альтернативных правых. Кроме того, сообщалось, что
Дональд Трамп подозревал его в причастности к
утечкам информации из Белого дома. В результате прежний стратег
Белого дома не скупится на резкие заявления в адрес Трампа, часть
из которых была включена в скандальную книгу Майкла
Вулфа «Огонь и ярость», обличающую команду американского
президента. В последние недели комитет по разведке Палаты
представителей США ведет с Бэнноном споры по поводу его ответов на
вопросы о работе в администрации до инаугурации Трампа и событиях,
последовавших за ней.
При этом Белый дом почему-то, как
сообщает «Голос Америки», не воспользовался
«прерогативой конфиденциальности в отношении показаний Бэннона,
хотя ограничил круг вопросов, которые ему будут задавать». Сейчас
тот проявляет заметную политическую активность, выступая с
различным противоречивыми внешнеполитическими заявлениями. И к ним,
похоже, прислушиваются, печатают в известных западных изданиях, как
бы намекая на то, что идеи Бэннона реально циркулируют в
американском политическом истеблишменте.
Если сравнить два его — La Stampa и
GQ — в которых он предполагает возможность появления альянса Китая,
Ирана и Турции, то видно, что в первом случае предложено Москву
рассматривать как естественного союзника Вашингтона, а во втором —
Анкару, соратника по НАТО, ныне «врага», которого следует вернуть в
лоно альянса. Таким образом дается понять, что при предполагаемом
ходе событий союз России и Турции не будет восприниматься
враждебным по отношению к Западу. В особую зону выводятся Иран и
Китай, отношения с которыми для Москвы и Анкары объявляются
неперспективными с геополитической точки зрения.
Любопытно, что недавно помощник
верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
генерал-майор Яхья Рахим Сафави предложил создать
коалицию с участием Ирана, России, Сирии, Пакистана и Ирака для
противодействия американской коалиции по борьбе с ИГИЛ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), куда, кстати,
входит Турция. Существует также заявление военного атташе
китайского посольства в России генерал-майора Куй
Яньвэй: «США с западными странами в европейской части
сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай, в новой
стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для
США». Москве и Пекину нужно вместе мешать глобальным угрозам, а
также «вызовам со стороны США и их союзников», чтобы «обеспечить
безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире».
Как видим, Бэннон не одинок в
стремлении выстраивать новые геополитические союзы или альянсы. А
что мы имеем сейчас на Ближнем Востоке? Действует возглавляемая США
международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), построенный на астанинских принципах союз
Россия — Турция — Иран на сирийском направлении. Наблюдаются
попытки Саудовской Аравии сколотить антииранскую ближневосточную
коалицию. Обнаружили себя турецко-иранский альянс в отношении
Катара, американо-курдский альянс в Сирии и в Ираке.
Наконец, вокруг Тегерана
сформировался блок из Сирии, Ирака, ливанской «Хезболлы» и
йеменских хуситов. На Ближнем Востоке Иран действительно является
единственной страной, представляющей серьезную угрозу для
американской гегемонии в регионе. Обвинения Вашингтона в отношении
Тегерана многочисленны и включают в себя «спонсорство терроризма»,
«нарушение прав человека», любовь к угрозам в адрес США и
американским союзникам на Ближнем Востоке, поддержку
антиамериканских повстанцев в Афганистане, Ираке и Сирии, создание
ядерного оружия и другое.
Эти союзы приобретают исключительно
тактические характеристики и могут по разным причинам подвергаться
корректировке. Каждый из участников обозначенных альянсов пытается
выходить прежде только на свою проблематику через созданные форматы
диалога, дипломатически маневрируя. Но нет общей оси, созданной с
помощью двусторонних соглашений и укрепленной общей организацией
(типа ШОС или ОДКБ), что создает проблемы в декларируемой цели
пошатнуть серьезное американское влияние на Ближнем Востоке.
Единственный знак на этом
направлении — появление российских ВКС в Сирии. Это воспринимается
как на Западе, так и в регионе как «возвращение Москвы». Но там не
существует противостояния блоков, группы союзников, объединенных в
тактические альянсы, не так велики как раньше. Что же касается
Пекина, то он воздерживается от активной политике в регионе,
предпочитая действовать там пока в режиме «мягкой силы» через свои
инвестиции в разные проекты. А его масштабная программа «Один пояс,
один путь» для Ближнего Востока — это пока еще далекий завтрашний
день, не говоря уже о возможностях создания там «китайского
блока».
Вот почему известный французский
знаток Флоран Пармантье утверждает, что «сегодня
на Ближнем Востоке в ходу не логика блоков, а логика множественных
альянсов, конфигурация которых часто с трудом поддается
восприятию». Иран объявлен Западом «изгоем», Турция из некогда
надежного друга превратилась в противника, но такого, который
сохраняет прежний статус союзника США, хотя и не внушает особого
доверия новым партнерам, России и Ирану.
Конечно, американцы заинтересованы
в том, чтобы не допустить создания военно-политического блока
Россия-Китай и «не потерять» Турцию. Но что они могут сделать для
этого? Как отмечается в прогнозе Stratfor на 2018 год, «Россия и
Китай будут активно развивать сотрудничество практически во всех
областях, включая и вопросы безопасности», что позволит им
«оградить себя от давления США и бросить вызов стратегическим
позициям Вашингтона в различных сценариях по всему миру», включая и
Ближний Восток, где возможен альянс Россия — Иран — Китай, хотя, по
Stratfor, «такой союз может иметь четкие пределы, учитывая
отличающиеся интересы России и Ирана на Кавказе и в Центральной
Азии».
Что касается Турции, то она будет
сталкиваться с проблемами своей так называемой многовекторной
политики, пытаться играть на противоречиях США и России, чтобы
воплотить свои еще не остывшие геополитические интересы, склоняя
Россию к альянсу против соперников Анкары в регионе. В поисках
новых геополитических решений находятся и США. Интервью Бэннона это
еще раз подтвердило.