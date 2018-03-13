Александр Литвиненко, Борис Немцов, Сергей Магнитский.
Теперь и Сергей Скрипаль с дочерью. Примерно такую цепочку
«отследили» члены британского парламента. Странно, что не был
упомянут Б. Березовский. По словам премьер-министра Великобритании
Терезы Мэй, за отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ С. Скрипаля
ответственны, по всей вероятности, русские. Ещё немного такой
полемики, и Кремлю припишут попытки отравления Обамы, Трампа, а то
и самой Терезы Мэй.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил в Великобритании
убежище довольно давно, после состоявшегося в 2010 году обмена
разведчиками между Россией и Соединёнными Штатами. Как выяснили
британские журналисты, в первую очередь из газет «The Times» и , С.
Скрипаль был агентом MI-6, связь с которым долгое время
поддерживалась на испанской территории. В Испании, собственно, его
и завербовал некий «торговый агент».
Вербовка в MI-6 состоялась в 1995 году, когда Скрипаль служил в
Испании. Скрипаль получил псевдоним Forthwith. Десять лет он
снабжал британскую разведку сведениями вплоть до номеров телефонов
сотрудников ГРУ. Вместе с тем его трудно назвать отдельно ценным
кадром, как о том пишет пресса: за десятилетие работы на MI-6 агент
не раскрыл имён многих русских разведчиков, действующих в западных
государствах. Информация, которую он передавал MI-6, касалась
скорее MI-5 (контрразведки). Скрипаль, как отмечают британские
газеты, предоставлял британским разведчикам информацию в основном
«о структуре и персонале» ГРУ. Сотрудники MI-6 передавала
полученные сведения MI-5 и ЦРУ США.
Доктора поставили господину Скрипалю диагноз «диабет», и военный
шпион отправился домой, в Москву. Это не значит, что контакты с
британцами прекратились. Дело это оказалось довольно
доходным.
Скрипаль продолжал снабжать спецслужбу секретной информацией.
пишет, что Скрипаль часто бывал в Испании для «поправки здоровья».
Заодно он расширял контакты с MI-6 расширялись. В 2000-м году он
ушёл из ГРУ. В том же году MI-6 предоставила ему дом близ Малаги,
где и проходили все дальнейшие встречи. За сведения, переданные на
этих встречах, экс-разведчик получал то ли по 5000, то ли по 6000
долларов, а однажды будто бы «срочно» потребовал десять тысяч.
Такие суммы обычно платятся ценным агентам. Наличные Скрипаль
спокойно относил в испанский банк. Испанская разведка тоже знала
при Скрипаля.
Также указывается, что господин Скрипаль в своей «работе» на
Британию имел в виду своё личное будущее: оказывается, его занимала
мысль о жизни в Великобритании.
Сколько верёвочка ни вейся… В 2004 году бывшего разведчика
арестовали люди из ФСБ. Его обвинили в шпионаже. Суд приговорил
этого деятеля, методично продававшего Родину за доллары, к
тринадцати годам заключения (статья о государственной
измене).
Спустя несколько лет, в 2010 году, бывшего военного разведчика
российские власти выдали в США по соглашению об обмене на русских
разведчиков. И после этого Скрипаль и попросил убежища в
Великобритании. Поселился он в Солсбери.
Солсбери он выбрал потому, что это спокойный городок, редко
посещаемый туристами. Правительство Великобритании обеспечило его
пенсией и «гарантиями помощи». Позднее долгосрочные визы получили
Людмила, жена Скрипаля, и двое детей, Александр и Юлия. Юлия, как
сообщается, позднее вернулась в Москву, но навещала отца.
4 марта 2018 года самого Скрипаля (66 лет) и его дочь Юлию (33
года) увидели в Солсбери на скамейке. Оба находились в
бессознательном состоянии. Полисмен, сержант Ник Бейли, который их
обнаружил и который побывал в их доме, тоже угодил потом в
больницу. Общее число пострадавших от отравления неким
нервно-паралитическим веществом составило больше двух десятков
человек. Скрипаль и его дочь впали в больнице в кому. Состояние
полицейского оценивалось на 5 марта как тяжёлое, а состояние
Скрипаля и его дочери — как критическое.
Расследование сначала вела полиция графства Уилтшир. 7 марта
«инцидент» перешёл в руки следователей контртеррористического
подразделения Скотланд-Ярда. В Скотланд-Ярде журналистам отказались
назвать отравляющее вещество и только заметили, что отравление
представляет собой «серьёзный случай, связанный с покушением на
убийство с применением вещества нервно-паралитического
действия».
Следы вещества полисмены обнаружили в пабе и в ресторане, где
побывали Скрипаль и его дочь до появления у обоих симптомов
отравления. Такие же симптомы были выявлены у двух десятков других
жителей Солсбери: полисменов и сотрудников служб экстренной
помощи.
По сведениям газеты , г-н Скрипаль незадолго до покушения беседовал
с полисменами: высказывал опасения за свою жизнь. Британская пресса
также напоминает, что близкие родственники Скрипаля умерли недавно
и при необычных обстоятельствах. Жена Скрипаля умерла от рака
вскорости после переезда в Великобританию (в 2012 г.). Сын
экс-разведчика, Александр Скрипаль, в 2017 году умер в России якобы
«от неизвестной болезни». Некоторые источники указывают на отказ
печени.
Ни в семье Скрипаля, ни в некоторой части его российского
окружения не верят в то, что он был британским агентом. Либо не
верят в то, что он был отдельно ценным агентом.
«Сергей был самым большим патриотом России, которого я только видел
в жизни, — сказал один из родственников Скрипаля. — Уверен, что
дело против него было сфабриковано».
«Для меня вся ситуация судебного процесса была чуть ли не ударом
обухом по голове. Особенной информацией он и не владел, поскольку
уже не находился на военной службе, но какие-то связи в МИДе и в
ГРУ у него оставались и, насколько я понимаю, эту информацию он и
собирал», — отметил Олег Иванов, знакомый Скрипаля.
Есть и другое мнение. «Да, он не был топовым разведчиком, какими
были, например, Пеньковский и Гордиевский. Но, тем не менее, это
был очень важный агент для Британии, — отмечают осведомленные о
деятельности Скрипаля собеседники «Би-би-си», близкие к британским
спецслужбам. — Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть
имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной
Европе».
Генерал-майор ГРУ в отставке Валерий Малеванный рассказал, что
британские спецслужбы завербовали Скрипаля с помощью «медовой
ловушки» (половая связь с объектом ради последующей вербовки). По
словам Малеванного, по уголовному делу Скрипаля проходило
двенадцать агентов, которых он сдал MI-6. Скрипаль «отдал на
съедение» британцам разведчиков, с которыми работал сам и которых
курировал. Вместе с тем тот же Малеванный говорит: «Он [Скрипаль]
не имеет значения для иностранных спецслужб, он не секретоноситель.
И для контрразведки ФСБ он тоже неинтересен».
Историк спецслужб Александр Колпакиди выдвигает версию отравления,
смахивающую на конспирологическую: «Какой вред от него быть мог? Да
никакого. Кому он там был нужен? Непонятно. Две версии отравления —
либо подорвать позиции Путина, скомпрометировать его с помощью
такого эксперимента несмертельного, либо Путин сам это сделал,
чтобы поднять свой рейтинг. До этого случаев покушений на агентов,
которых обменяли, не было».
Отравление Скрипаля и его дочери, а также попутное отравление
полисменов и сотрудников экстренных служб стало поводом для громких
заявлений британского правительства.
Глава британского МИДа Борис Джонсон в Палате общин напомнил о деле
Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне. , Россия
занимается «враждебной деятельностью». Министр пригрозил Москве
новыми санкциями, если обнаружится, что Москва причастна к
«инциденту».
Самым громким стало неоправданно жёсткое заявление премьер-министра
Терезы Мэй. Выступая перед парламентариями, она заявила, что
Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом
«Новичок», разработанным в России.
«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены
боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в
России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под
названием «Новичок», — цитирует премьера .
В качестве доказательств она сослалась на мнение «экспертов в сфере
обороны» из лаборатории в Портон Даун. Эти люди «идентифицировали
вещество». По словам Мэй, «раньше Россия производила это вещество и
могла бы произвести его снова». «…учитывая предыдущие
спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по
нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными
целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с
большой вероятностью ответственна за действия, направленные против
Сергея Скрипаля и его дочери», — резюмировала Тереза Мэй.
И поставила не точку, но запятую: дала Кремлю время до конца
вторника. До вечера 13 марта (сегодня) Москва должна «представить
объяснения» по поводу инцидента. Если же заслуживающего доверия
ответа не будет, отравление С. Скрипаля в Великобритании сочтут
противозаконным использованием российским государством силы на
британской территории.
Отвечая на реплики парламентариев о необходимости «сдерживания
России», Мэй не раз повторила: ни у кого не должно быть сомнений —
дальнейшие отношения с Россией по типу «как если бы ничего не
случилось» невозможны. Премьер-министр выразила надежду, что
российские граждане отдают себе отчёт, с каким режимом они имеют
дело.
Вдобавок на дебатах в парламенте прозвучали имена Александра
Литвиненко, Бориса Немцова, Сергея Магнитского, указывает радио .
За несколько часов до выступления Мэй глава комитета британского
парламента по международным делам Том Тагендхат сообщил, что
отравление С. Скрипаля «ужасно напоминает попытку убийства, за
которым стоит государство» и что он будет удивлён, если Мэй «не
укажет на Кремль».
В России заявлениями из Лондона были удивлены.
МИД РФ отметил, что обвинения британского премьера являются
«очередной информационно-политической кампанией» и представляет
собой «цирковое шоу».
«Это цирковое шоу в британском парламенте, — цитирует
представительницу российского МИДа Марию Захарову. — Вывод
очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная
на провокации. Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в
королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: про
Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто
загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает
хранить свои тайны».
Депутат Госдумы и фигурант дела об отравлении Литвиненко Андрей
Луговой считает, что за такое короткое время британцы не могли
провести экспертизу вещества: «Ситуация вокруг отравления Скрипаля
идёт по заранее проработанным лекалам на примере других историй.
Поэтому столь поспешные заявления премьера Великобритании Терезы
Мэй, особенно в отношении якобы сделанного в России
нервно-паралитического вещества, как минимум
безответственны».
Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета
Федерации по международным делам, заявил, что Скрипаль не мешал
Москве: «России это точно сейчас не нужно было, при всех вариантах.
Скрипаль нам не мешал. Он сидел там, может быть, с кем-то
сотрудничал, но это уже не наш вопрос. Он не был допущен ни к нашим
секретам, ни к объектам. Он не нужен был нам, вообще России».
Ситуация с отравлением прокомментировал лаконично и президент
Путин.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, причастна ли Москва к
отравлению экс-полковника и его дочери в Солсбери, Путин сказал
следующее: «Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это
обсуждать».
Ранее пресс-секретарь президента Д. Песков заявлял, что никто не
обращался к Кремлю с просьбой о помощи в расследовании.
Дело Скрипаля ранее комментировал и министр иностранных дел С.
Лавров. 9 марта он назвал голословными обвинения в адрес
Москвы.
«Мы не слышали ни единого факта, мы только
смотрим репортажи по телевидению, где с серьёзными лицами ваши
коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет
такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьёзно, это чистой
воды пропаганда и нагнетание истерики».
Тем временем в США согласились с британским правительством и
парламентом: мол, вероятно, Кремль ответственен за отравление
Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в специальном заявлении главы
Госдепартамента Рекса Тиллерсона: «Соединённые Штаты находились в
контакте с нашими союзниками в Соединённом Королевстве… У нас есть
полная уверенность в расследовании Великобритании и её оценке того,
что Россия, вероятно, ответственна за набег с использованием
нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на
прошлой неделе. Такого рода атакам — покушениям на убийство
частного гражданина на земле суверенной нации — никогда не было
оправдания, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова этим
занимается…»
Каждому, заметим, кто перерыл всю доступную информацию об
«инциденте» в Солсбери, становится ясно: в деле Скрипаля и его
дочери нет ни намёка на «русский след». Становится ясно и другое:
«русский след» по воле политиков всплывает в Британии везде, где
Британии не хватает доказательств. Это легко объяснить: Британия
давно стала домом родным для всяких сомнительных личностей из
России, которых даже иногда, разнообразия ради и в узком кругу,
именуют «патриотами».
То же самое происходит с доказательствами и в США, где на русских
до сих пор продолжают сыпаться обвинения во «вмешательстве в
выборы». Обвиняются то хакеры, то «тролли», то «повар Путина».
Однако доказательства либо «засекречены», либо сводятся к перечню
каких-то заметок в «Фейсбуке».
Если западную демократию легко расшатать через какой-то «Фейсбук»
или «Твиттер», то Кремлю нет надобности впутываться ни в какие
жуткие отравления. И главным «враждебным» элементом для Запада
является вовсе не Путин. Самый страшный враг, наверное, мистер
Цукерберг.
Обозревал и комментировал Олег
Чувакин
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