Аналитические Сводки
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|У следствия есть запись переговоров Рубана и Захарченко о подготовке терактов, — Луценко (видео)
|13.03.2018 11:41
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии аудио- и видеодоказательств того, что адержанный с арсеналом оружия Владимир Рубан контактировал с главарем «ДНР» Александром Захарченко.
«У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает наш КПВВ, заезжает на территорию «ДНР», потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее — все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того — это выложено в аудио, — что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористический акт», — рассказал Луцнеко в интервью телеканалу Zik.
По словам генпрокурора, теракт планировался масштабный. Но обнародовать доказательства, добавил Луценко, можно будет после завершения следствия.
«То, что я знаю из материалов следствия — трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ состоятельна. Но у нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе — с минометами, автоматами и гранатами», — заявил Луценко.
Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.
«При этом надо вспомнить, что была еще первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит», — отметил генпрокурор.