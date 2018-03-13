Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии аудио- и видеодоказательств того, что адержанный с арсеналом оружия Владимир Рубан контактировал с главарем «ДНР» Александром Захарченко.

«У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает наш КПВВ, заезжает на территорию «ДНР», потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее — все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того — это выложено в аудио, — что он контактировал при этом с Захарченко и планировал террористический акт», — рассказал Луцнеко в интервью телеканалу Zik.

По словам генпрокурора, теракт планировался масштабный. Но обнародовать доказательства, добавил Луценко, можно будет после завершения следствия.

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«То, что я знаю из материалов следствия — трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ состоятельна. Но у нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе — с минометами, автоматами и гранатами», — заявил Луценко.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.

«При этом надо вспомнить, что была еще первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит», — отметил генпрокурор.

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