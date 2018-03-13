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|Второй Чернобыль: в РФ возникло серьезное ЧП на АЭС под Екатеринбургом
|13.03.2018 11:59
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В Свердловской области России на Белоярской атомной станции возникли серьезные проблемы, из-за которых не исключается строительство саркофага, как в украинском Чернобыле, ведь в случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии.
Как пишет на своей странице в Facebook российский экономист Владислав Иноземцев, в декабре 2017 года, после 12 месяцев работы, новый четвертый блок АЭС отправили на плановый ремонт, который должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор.
«С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно, сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит», — написал он.
На данный момент четвертый блок Белоярской АЭС не могут запустить, потому что запуск реактора блокирует автоматика.
Вероятнее только, по словам экономиста, проблема в неправильной загрузке ТВЭЛов (топливных элементов . — Ред.) или некачественном топливе.
По его словам, в данной ситуации есть четыре варианта для решения возникшей проблемы.
«1. После некоторой попытки автоматика не заблокирует запуск. Все будет хорошо, реактор будет работать в штатном режиме.
2.Отправить людей в активную зону для перегрузки топлива. На это никто не соглашается. В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут.
3. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, подобный саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС.
4. Заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. В случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии. Пока все движется по третьему варианту», — объяснил Иноземцев.