Ведущая британская газета Times назвала Россию «страной-изгоем», опубликовав статью с соответствующим заголовком, сообщает ««. По данным издания, хотя Россия уже более 10 лет безнаказанно нарушает международное право, все же на этот раз мировое общество должно признать, что в деле Скрипаля она зашла слишком далеко, поскольку применила очень смертоносный яд. Это было сделано с целью убить бывшего российского шпиона в английском графстве Уилтшир.

Из этого газета делает вывод, что либо российское государство спонсирует терроризм, либо каким-то авантюристам удалось получить доступ к ее запасам химического оружия для того, чтобы спровоцировать международный кризис. Как бы то ни было, Британия должна быть готова немедленно, конкретно и гарантированно на это ответить, уверен автор статьи.

По его мнению, либо государство-изгой, либо российские авантюристы совершили набег на британской земле, потому что они считают Великобританию легкой мишенью.

Премьер-министр Тереза Мэй была абсолютно права, заявив, что следует опираться лишь на достоверные доказательства, однако вне зависимости от того, замешан ли президент Путин в этом инциденте, не следует забывать о том, что он регулярно нарушал дипломатические нормы и международное право, говорится в статье.

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Премьер-министр перечислила более десяти его наиболее постыдных поступков, от его возможного приказа убить Александра Литвиненко до аннексии Крыма, когда впервые после Второй мировой войны границы в Европе были изменены силой. Напомнила она и о том, что российские хакеры взломали компьютерные системы министерства обороны Дании и Бундестага, а также пытались повлиять на исход президентских выборов в США.

Газета призывает немедленно принять меры следующего характера:

— Скорейшее одобрение закона Магнитского, который позволил бы накладывать санкции на конкретных представителей российских властей.

— Высылка из страны всех российских дипломатов, которые знали о готовящемся нападении в Солсбери — в первую очередь сотрудников российской военной разведки, работающих здесь под прикрытием дипломатического статуса.

— Четкая координация действий и солидарность западных союзников.

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