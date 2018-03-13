Позвонил друг из Лондона. Говорит, у них все эти дни только и разговоров, что об отравлении.

В нюансах и подробностях этого террористического акта все первые полосы газет, ТВ и новостные ленты сайтов.

Говорит.

Англия накажет россиян. Накажет жестко и болезненно.

И не столько за то, что они отравили русского шпиона на чужой территории.

Англия это сделает, потому что впервые простым англичанам стало страшно за свою жизнь. Им дали отчетливо понять, что они не могут быть в безопасности даже сидя в пиццерии или на лавочке торгового центра.

Им дали понять, что в их родной стране можно довольно легко быть отравленным или убитым в общественном месте, и силовые структуры не смогут это никак предотвратить.

Их не защитит ни Скотленд Ярд, ни Ми-6, ни Букингемский Дворец.

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Для власти и силовых структур Королевства теперь дело чести восстановить доверие людей к основам национальной безопасности и наказать террористов бросивших им вызов.

И добавил.

Англичане вдруг прозрели, что террористами является не какая-то религиозная группировка или бандитский синдикат, а целая огромная страна.

Думали, они просто воры, а оказывается они ещё и убийцы.

4 года мы на всех возможных международных площадках говорим, что рядом с нами находится страна-террорист и вот через столько лет до них это начинает вдруг доходить.

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