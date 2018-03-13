О собственном жилье мечтает порядка 30 миллионов молодых российских семей. Однако позволить себе заветные квадратные метры могут далеко не все. Эксперты во всём винят снижение платёжеспособного спроса населения



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Граждане России в нынешних тяжёлых экономических условиях не всегда готовы взвалить на себя ипотечное бремя, пусть даже по сниженным процентным ставкам. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявляет, что индекс потребительской уверенности Росстата сегодня в отрицательной зоне:

Люди не уверены в завтрашнем дне абсолютно. И, естественно, это накладывает свой отпечаток на развитие строительной отрасли и жилищного строительства в частности. Я сейчас посидел, посчитал – ипотека сегодня доступна не более чем 30% населения России. Потому что в последние годы реальные располагаемые доходы резко сократились. Доля расходов на продукты питания выросла. Нам уже стало не до этой роскоши".

Ордов уверен, что в настоящее время, к сожалению, ипотека остаётся неким элитарным способом улучшения жилищных условий.

Чиновники нынешнего правительства, кажется, об отсутствии денег у населения на приобретение жилья знают. По крайней мере, премьер Дмитрий Медведев не раз обозначал эту проблему между самых больных.

Для многих семей принять решение о такой серьёзной покупке, пусть даже в кредит, через ипотечную схему, как квартира или дом, очень непросто. Тем более, когда люди подписывают долгосрочные документы по ипотеке. Это вероятно только в одном случае – если все мы вместе будем заниматься решением этой задачи. Каждый будет работать на своем уровне. Дел нам хватит и в правительстве, и в парламенте", - говорит российский премьер.

Впрочем, вместо того? чтобы улучшать платёжеспособный спрос населения, чиновники продолжают задирать планку по строительству нового жилья. Задача на ближайшие годы – возводить 120 млн квадратных метров в год вместо нынешних 80.

Правительство пытается за оставшееся время пролоббировать строительную "новеллу" Кудрина. Именно его макроэкономический прогноз лёг в основу жилищной стратегии, разработанной Минстроем вместе с Агентством ипотечного жилищного кредитования. В нём оптимистичные планы Центра стратегических разработок о том, что к 2025 году среднегодовые темпы роста ВВП составят 2,7%, реальные доходы населения увеличатся до 3,8%, а ключевая ставка упадёт до уровня в 4%. По сути, прогноз будущего жилищного бума прошит эфемерными цифрами, основанными, разве что, на пустых фантазиях.

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов уверен, что у каждого бизнесмена в нашей стране есть понимание, что такое стратегия. Чего не скажешь о либералах из экономического блока правительства:

У Кудрина это абстрактная вещь – новое государство, уровень жизни, образ будущего. Стратегия – это методология, определение пути. У Кудрина этот образ будущего – как будут птички петь, как будут пароходы дудеть. А стратегия – это план социально-экономического развития".

Вымышленный мир рушится при первом знакомстве с реальностью. Даже при нынешних темпах строительства на рынке недвижимости сохраняется профицит предложения. В большинстве регионов наблюдается квартирное "затоваривание". Людей, нуждающихся в новом жилье, гораздо больше, чем покупателей. Получить заветные ключи от собственной квартиры могут далеко не все. И это не фантасмагория, а суровая действительность.

Автор: Иваткина Мария

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