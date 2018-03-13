Сейчас я попробую описать укрологику (это особый вид логики, присущий только кастрюлеголовым) на примере газовых перипетий. Думаю, что её особенности будут интересны не только психологам, но также психиатрам, а в перспективе и патологоанатомам, к которым эта укрологика рано или поздно приведет своих носителей.

Итак, много лет коварные москали продавали Украине сверхдешёвый газ (по 50 долларов за тысячу кубометров), чем умышленно тормозили развитие украинской экономики.

На сэкономленные деньги украинские олигархи типа Порошенко, Ахметова и Коломойского строили дворцы в пригородах Киева, а также дома в Испании, Швейцарии и в ряде других стран. Но виноваты в этом, конечно, были москали.

Потом пришёл Ющенко-освободитель и освободил украинцев от низких цен на газ, разорвав старые газовые контракты и заключив новые, на рыночных условиях. В результате цена на газ для Украины выросла в несколько раз, а сотни миллионов долларов, капавшие на счета фирмы «РосУкрЭнерго» в виде «процентов за посредничество», делились между Ющенко, Тимошенко и Фирташем.

Экономика Украины начала быстро «развиваться» и «доразвивалась» до кризиса 2008 года. Тогда кризис бушевал в США, а его самые страшные последствия пришлись на Украину.

Затем явился «кровавый тиран» Янукович (так и не решившийся на репрессии в отношении проплаченных скакуанов майдана), который ликвидировал «РосУкрЭнерго», отправил Тимошенко в тюрьму за коррупцию и договорился о новой скидке на газ, снова «подсадив Украину на газовую иглу».

Затем американцы устроили «евромайдан», свергли Януковича и назначили своим наместником «миротворца» Порошенко (на котором кровь десятков тысяч людей).

Порошенко сразу же принялся бороться с главной бедой украинской экономики – дешёвым москальским газом. И достиг на этой ниве невиданных успехов.

Сначала он отказался от прямых поставок «Газпрома» (по действовавшему на тот момент контракту ещё и с проклятой москальской скидкой!), а потом замутил схему с «реверсом» под названием «Роттердам+».

Плюс, естественно, был не для народа Украины, а для «семьи» президента. И если во времена «диктатуры» любой желающий журналист мог свободно писать про все коррупционные схемы, разоблачая и «РосУкрЭнерго», и другие подобные структуры-прокладки, то во времена торжества порошенковской «демократии» никто и не пишет в данном направлении, потому что сразу же придут патриоты по вызову в виде какой-нибудь С14 и проломят голову.

С точки зрения укровласти украинец не должен иметь мозги и задавать умные вопросы. Наличие мозга делает из украинца москаля! Доказано Львом Николаевичем Гумилёвым.

В результате усилий Порошенко газ для украинцев стал стоить так дорого, как никогда ранее. Душа каждого истинного украинского националиста искренне радовалась, получая возросшие на порядок платёжки за ЖКХ. А кто не радовался, тот выдавал свою сепарскую натуру и лил воду на мельницу агрессора.

Но достигнутых успехов было мало для истинного патриота Порошенко. Поэтому он добился того, чтобы «Газпром» разорвал газовые контракты с «Нафтогазом». А когда российского газа, который они не покупают уже два года, вдруг стало Украине не хватать (как может не хватать того, чего не нужно и чего не покупают, я не знаю, слишком тупой для укрологики), судорожно бросился покупать «польский» газ по рекордной цене 1000 долларов за тысячу кубометров.

Это же успех успехов, «переможище» и реализация «одвичной мрии», то есть извечной украинской мечты о супердорогом газе! Чувствуете, как теперь экономика Украины в гору попрёт рекордными темпами? Соснули, москалики?! Завидуйте молча.

Вы думаете я издеваюсь? Отнюдь, все евроукраинские эксперты, завезённые на телевидение прямо из горных карпатских сёл, уже четыре года втирают именно эту теорию доверчивым зрителям. Чем дороже газ – тем эффективнее экономика.

Отдельно доставляет, когда Порошенко, сидя перед цепными журналистами, вещает им на серьёзных щах (как он при этом умудряется не рассмеяться – я не представляю, мне бы не хватило выдержки нести такую ахинею с серьёзным видом), что «мы воюем с Россией, следовательно заставим проклятых москалей осуществлять транзит вражеского газа через нашу суверенную территорию, чтобы получать кровавые путинские деньги».

А те с не менее умным видом кивают и поддакивают. Впрочем, куда им деваться – каждый из них уже давно себе на казус Штрайхера наговорил.

Разумные страны придумывают мифологемы, чтобы приумножать свои материальные богатства (как, например, англосаксы втюхивают всем «демократию»). И только Украина тратит и без того мизерные остатки своих ресурсов, чтобы поддерживать русофобский миф о «российской агрессии».

Александр Роджерс

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