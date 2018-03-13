Аналитические Сводки
- Окно в Европу: Пётр открыл, Вова закрыл, чтоб не дуло, — политолог
- Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепа США
- Готовят быструю агрессию: в Минобороны заявили о стягивании войск РФ к границам Украины
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах, — финансист
- Йеллоустоун – извержение вулкана неизбежно: предупреждение специалиста
|Россия в отравлении экс-шпиона Скрипаля «увидела» украинский след
|13.03.2018 14:10
|
Нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым были отравлены прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории любой бывшей республики СССР.
Об этом заявил бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы РФ по безопасности Николай Ковалев, передает «РИА Новости».
«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — отметил он.
Ковалев также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России абсолютный вред. «А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — убежден экс-глава ФСБ.