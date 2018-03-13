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- Йеллоустоун – извержение вулкана неизбежно: предупреждение специалиста
|Йеллоустоун – извержение вулкана неизбежно: предупреждение специалиста
|13.03.2018 14:35
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Йеллоустоун снова проявляет признаки повышенной активности после того, как в прошлом месяце были зарегистрированы сотни мини-землетрясений, вызвав этим опасения, что извержение вулкана непременно.
Гейзер Старый Служака, расположенный возле активной кальдеры Йеллоустоуна, как ожидается прорвется в ближайшее время, по данным экспертов национального парка.
Геологическая служба США (USGS) и Обсерватория вулкана Йеллоустоун заявили:
“В течение февраля 2018 года, сейсмографические станции Университета штата Юта, ответственные за эксплуатацию и анализ сейсмической сети Йеллоустоуна, обнаружили 569 землетрясений в регионе Йеллоустоунского национального парка.
Крупнейшим событием было незначительное землетрясение магнитудой 3.1, примерно в восьми милях к северо-востоку от Западного Йеллоустоуна, Монтана, 18 февраля в 8,29 утра по MST (2,19 часа по Гринвичу).
Активный рой, который имел место примерно в 13 км (8 миль) к северо-востоку от Западного Йеллоустоуна, Монтана, близко от того места, где произошел рой в Maple Creek в прошлом году, включает в себя три землетрясения в диапазоне от 3 до 2.7.
События еще не завершены.
В настоящее время сейсмическая активность Йеллоустоуна находится на повышенных уровнях по сравнению с его типичной фоновой активностью“.
Между тем соцсети были ошеломлены его повышенной сейсмической активностью.
Джои Бруклин в Twitter сказал: «Йеллоустоун снова грохочет».
Американский метеоролог Том Скиллинг заявил: “Гейзеры и другие термальные особенности Йеллоустоунского национального парка свидетельствуют о том, что вулкан – на самом деле, это супер-вулкан, из-за количества выброшенного материала, и он активен.
Невозможно угадать, когда произойдет крупное извержение Йеллоустоуна, но сейчас вулкан находится под пристальным контролем“.
Последнее обновление, опубликованное USGS и Обсерваторией вулкана Йеллоустоун ранее, сохраняло предупреждение об извержении из-за сотен землетрясений, поражающих территорию около супер-вулкана.Источник - .
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