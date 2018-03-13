Ров между Европой и дикой Азией становится всё материальней. Ну, по крайней мере, крокодилица по нему уже рассекает на всех парах: Захарова как спикер МИД РФ прилагает все усилия для качественного и надёжного дистанцирования от людей.

12 марта прямо обозвала выступление Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, «цирковым шоу». Это то самое выступление, в котором Мэй заявила, что 13-го марта при отсутствии внятных объяснений будет считать случай со Скрипалями объявлением войны Россией.

В то же время Украине Еврокомиссия предложила ещё 1 миллиард макрофинансовой помощи (не кредита) для поддержания экономики воюющей страны. НАТО поддержало кандидатуру Украины как «аспиранта Альянса». А, действительно, Министр иностранных дел ЕС Федерика Могерини того же 12 марта подтвердила, что ЕС не собирается признавать «выборы Путина» в Крыму. То есть, спонсор Януковича, приютивший «вечно легитимного» с сокамерниками (будущими – если доживут), сам через неделю станет таким же «легитимным». Наверное, это заразно – передаётся воздушно-венковым путём или ещё как…

Заодно Могерини прошлась по любимому тезису «активистов оппозиции» — прямо заявила: «Я не вижу никакой усталости в Европейском Союзе относительно Украины, это подтверждается санкциями и решениями про предоставление финансовой помощи Украине. Решения предыдущих недель показывают, нет никакой усталости от Украины». Не поленилась опровергнуть и другой тезис – что «Правительство Гройсмана всё провалило, Евросоюз готов разорвать все договорённости». Могерини максимально однозначно констатировала, что высоко ценит работу Кабмина Гройсмана и в экономической сфере, и в части реализации реформ. Никакой расплывчатости: однозначное удовлетворение развитием событий.

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Весьма вероятно, что за закрытыми дверями детальнее обсуждался момент миротворческой миссии на всей оккупированной территории. То есть, Европа после трёх столетий искренних заблуждений, что «онижетожелюди», что с Московией можно иметь дело, наконец вернулась к исходным позициям. До того (и некоторое время после того) как Пётр Романов(?) умудрился задурить Европе голову на тему «мы – империя, мы готовы к прогрессу, мы готовы к цивилизованным взаимоотношениям» и отхапал Украину у Европы, Европа знала, что с «дикой Тартарией» дел иметь нельзя. Надурят и нагадят, куда дотянутся. И убьют всех, кого смогут.

300 лет – и всё вернулось на круги своя, в головы опять встало на ноги: Московия – дикая, опасная, жестокая и агрессивная территория, понимающая только разговор силы. И оптимально иметь от неё ров, стену, линию Мажино, хорошо простреливаемый заминированный коридор – если уж Бог не послал качественных молодых гор на границе.

Вот такой подарочек своими руками к собственным выборам организовал себе Путин. А мы тоже своими руками возвращаем статус кво: люди – к людям, европейцы – к европейцам. И вместе держать оборону и углублять ров. С крокодилицей.

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