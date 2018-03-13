Именно в этот день на моем родном Донбассе началась российско-украинская война.

Именно в тот день четыре года назад погибли первые Герои. Активист Дима Чернявский и локальный силовик, пытавшийся защитить локальный Евромайдан от оголтелых собак, обвешенных триколорами.

А погибли ребята из-за того, что тогдашний «лидер Самообороны» Костя Семенченко или Семен Семенов, как он себя ранее представлял, съе6ался за пару минут до бойни, оставив активистов на растерзание без каких-либо средств защиты.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Именно этот человек обещал обеспечить членов самообороны капами, битами, газовыми балончиками, но, естественно, ребята голыми руками отбивались от шакалов, так и не увидев обещанного

Пройдет время и в Донецке обязательно появятся улицы, названные в честь погибших Героев.

А аферисту Гришину я искренне желаю гореть в аду.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира