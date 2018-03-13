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|13 марта 2014 года, — блогер
|13.03.2018 15:51
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Именно в этот день на моем родном Донбассе началась российско-украинская война.
Именно в тот день четыре года назад погибли первые Герои. Активист Дима Чернявский и локальный силовик, пытавшийся защитить локальный Евромайдан от оголтелых собак, обвешенных триколорами.
А погибли ребята из-за того, что тогдашний «лидер Самообороны» Костя Семенченко или Семен Семенов, как он себя ранее представлял, съе6ался за пару минут до бойни, оставив активистов на растерзание без каких-либо средств защиты.
Именно этот человек обещал обеспечить членов самообороны капами, битами, газовыми балончиками, но, естественно, ребята голыми руками отбивались от шакалов, так и не увидев обещанного
Пройдет время и в Донецке обязательно появятся улицы, названные в честь погибших Героев.
А аферисту Гришину я искренне желаю гореть в аду.
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