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|Украинские биатлонисты отказались участвовать в российском этапе Кубка мира
|13.03.2018 16:03
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Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в российской Тюмени. Таковы результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.
«Было принято совместное решение — сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени», – написал министр в Facebook.
По его словам, «государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения».
«Речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил», – объясняет Жданов.