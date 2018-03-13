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|Александр Дугин. Что сделали с мужчинами 300 лет матриархата
|13.03.2018 16:40
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Философ Александр Дугин о том, с чем связано начало эпохи матриархата. Каковы её характерные черты. Какая роль отведена мужчине в женоцентричном мире.
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