Россию захлестнула настоящая ракетная эйфория. После того, как в своем послании президент РФ затронул тему ядерных двигателей и не имеющих аналогов в мире ракет, кремлевская пропаганда принялась в режиме 24/7 тиражировать аналитические статьи, репортажи и мультфильмы с сомнительного качества 3D-графикой, демонстрирующие могущество нового российского оружия.

«Кинжал», «Авангард» и грозный «Сармат». От этих названий, по задумке российских пропагандистов, должна стынуть кровь в жилах у антагонистов «величия», однако, на деле речь идет не столько о готовом оружии, сколько о перспективных разработках. И то, их перспективы тоже под вопросом.

К примеру, больше только тешат заметки о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», которая присутствует практически в каждом ура-патриотическом ролике, успешно забивая информационные потоки о потерях россиян в Сирии грохотом своего двигателя. Однако грохот «Сармата» на сегодняшний день больше показушный, нежели настоящий.

Так, кремлевские информационные иждивенцы, с экспертными акцентами рассуждающие о том, сколько штатов сразу «Сармат» сможет накрыть своими боеголовками, не говорят о том, что эта чудо-ракета свой первый бросковый запуск осуществила лишь в конце 2017 года! А этому запуску предшествовала целая череда коллизий…

Так, первое бросковое испытание должны были провести ещё в далеком 2015 году, но его перенесли на весну 2016. Когда наступила весна 2016-го, пуск опять отменили и перенесли на июль того же года. В июле испытания перенесли на осень 2016-го, осенью на март 2017-го, в марте на апрель, в апреле на второй квартал 2017 и в итоге таки запустили в конце 2017.

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А теперь о том, что же такое – бросковый запуск. По сути, это выталкивание макета ракеты из шахтной пусковой установки, через подрыва порохового аккумулятора давления, на высоту, не превышающую 30 метров. То есть, Россия на сегодняшний день грозит всему миру ракетой, макет которой без малого три года пытались вытолкнуть из ПУ? Выходит – да.

Разумеется, на бумаге МБР «Сармат» и действительно грозное оружие, с которым противником придется считаться. Но, вот ведь дилемма, когда заходит речь об этой чудо ракете, чего-то более существенного кроме 3D мультиков Кремль так и не может предъявить. Да и в принципе, это не удивительно, ведь если вспомнить проблемы современного ракетостроения в РФ, от «Булавы» до «Ангары», то порою задумываешься, кого они этими ракетами хотят бомбить, Вашингтон или Саратов?

Кроме того, как вы могли заметить, я в тексте обошел стороной гиперзвуковой «Кинжал». Причина тому одна – гиперзвуковой ракеты, готовой к демонстрации по федеральным каналам, у России – нет, а есть лишь авиационная версия «Искандера», которой всех и пугали, и которая в полном смысле слова гиперзвуковой не является, хотя по своим скоростям к таковым и очень близка.

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