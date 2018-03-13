Похоже, Кремль в патриотическом угаре «Всем покажем Кузькину мать!» перегнул палку. Думали, что Запад привычно будет выражать глубокую озабоченность, очередной плевок никого не утопит. Но вышло гораздо серьезнее. Отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) стало не очередным уколом, а детонатором. Во всяком случае, на это очень похоже. Путин выбрал неудачное время и место для очередного убийства.

Реакция правительства Ее Величества была жесткой и не по-дипломатически резкой. Как заявила вчера в британском парламенте премьер-министр Тереза Мэй, Великобритания готова прибегнуть к дополнительным мерам против России. Более того, она заявила прямым текстом, что именно Россия ответственна за отравление Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй подчеркнула, что Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервнопаралитическим веществом, отметив, что в определении вещества участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.

Перед этим в тот же день глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла для дачи объяснений о том, каким образом вещество оказалось в Солсбери и было применено против бывшего российского разведчика. Лондон ждет ответа от России до вечера вторника. Кремль в некоторой растерянности реагирует заявлениями в стиле «вывсеврете» и «настамнет». Ну а яд, видимо, можно купить в любом британском Военторге. На самом деле этот обыкновенный печальный хор говорит только о том, что к такой реакции в РФ были не готовы и теперь просто не знают, что делать с серьезными обвинениями. Но если бы дело ограничилось только реакцией Великобритании, это были бы еще цветочки.

Следующей новостью по теме стало заявление о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились о совместных действиях в расследовании причастности РФ к отравлению. А поскольку улики у британских спецслужб довольно убедительные (иначе дипломаты и премьер не делали бы столь однозначных заявлений), то совместные действия в расследовании это: 1 Требование объяснений Москвы, 2 Наказание виновных. После реакции Франции пришлось подключиться и Европейскому Союзу. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис выступил с официальным заявлением о солидарности ЕС с позицией Великобритании. В Берлине, наверное, были не в восторге от такого решения, чреватого ужесточением санкций в энергетических секторах, но пришлось поддержать.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Картина была бы не полной без веского слова Вашингтона. И оно не заставило себя ждать. В Госдепе США заявили о полном согласии с выводами британцев о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Рекса Тиллерсона. Заявление уже опубликовано на официальном сайте. То есть это не позиция политика или чиновника. Это официальная позиция государства. В общем, Москва так активно изображала себя одиночкой в кольце врагов, что это вдруг стало реальностью. Бывает, если терять границы реальности.

Что эта картина означает для Украины. Из хорошего – Запад постепенно просыпается и начинает воспринимать Россию именно как источник реальной террористической угрозы. Жертвами которого становятся не только далекие украинцы или сирийцы, а люди в любой европейской стране. Страх в таких случаях лучший будильник. Потому санкции будут усилены. И, вероятно, будет закрыт вопрос строительства «Северного потока-2» не в пользу РФ. Благо, переговоры идут как раз сейчас. Не исключено усиление военной и финансовой помощи Украине – уже с ощущением, что это инвестиции в безопасность всей Европы. Из плохого – в качестве ответа вероятно усиление эскалации на Донбассе, потому что шансов на снятие санкций Кремль временно лишился. И изображать миротворца пока нет никакой необходимости.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира