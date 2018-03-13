В Лондоне вечером 12 марта был обнаружен мертвым бывший заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков (на фото — слева), один из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского. Об этом сообщает газета .

Причина смерти 68-летнего Глушкова пока не установлена.

Последние годы он проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище.

В интервью изданию в 2013 году Глушков выражал сомнение в том, что Березовский покончил жизнь самоубийством.

Адвокат Андрей Боровков подтвердил радиостанции факт смерти Глушкова.

«Это действительно так. Его друзья и родственники мне это подтвердили. А что с ним было, мне не сообщили», – сказал он.

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Николай Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского «ЛогоВАЗ». В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году занял пост заместителя гендиректора компании «Аэрофлот», в которой Березовский являлся основным акционером.

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств «Аэрофлота».

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