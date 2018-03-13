#Подзаборноебогословие

В селе у веселого попа Дрочки жила женщина Клавдия. Человеком она была неплохим, но совершенно неверующая. Никогда с отцом Василием не здоровалась, за глаза утверждала что все попы обманщики, Бога нет, а проходя мимо храма брезгливо сплевывала на землю.

И вот Клавдия серьезно заболела, несколько месяцев не поднималась с постели и, неожиданно для всех, позвала Дрочку исповедовать ее, пособоровать и причастить. Отец Василий удивился, но воспринял это как чудо Божье, собрался и двинулся к болящей.

Когда священник вошел в комнату бабы Клавдии, он был удивлен еще сильнее. Она собрала всех своих родственников, чтобы они стали свидетелями исповеди. По их лицам было видно, что пришедшие находились в не меньшем недоумении от происходящего, чем отец Василий. Честно говоря он, увидев такую картину, немного струхнул – решил что бабка начнет в хвост и в гриву попов чихвостить и на Церковь бочку катить. Но тут Клавдия начала говорить.

Я позвала вас всех чтобы вы стали свидетелями исповеди, ибо отец Василий не сможет открыть ее тайну, а мне не хочется чтобы эта история осталась неизвестной.

Вы все знаете, что в это село я попала по распределению после института. Родилась я далеко отсюда и мои мама с бабушкой были очень верующими. В 30-годах прошлого века в нашем городе служил архиерей Варнава. Время было такое, что у архиерея не было иподьяконов, родители боялись пускать в церковь детей – советская власть многих тогда репрессировала уже. Я была единственным ребенком в Соборе и архиерей благословил меня иподьяконствовать. Я разжигала кадило, подавала дикирий и трикирий, стелила вышитые бабушкой орлецы. Отца у меня не было и архиерей Варнава стал для меня таковым. Я не просто любила его, я боготворила его, служила как самому Христу. Я жила от службы к службе, дни летели за днями и не было в мире десятилетней девочки, счастливее меня. Но потом случилось ужасное. Моего духовного отца – архиепископа арестовали. Мир перевернулся и стал ужасным.

День и ночь я молилась, просила Господа чтобы Варнава остался жив, чтобы его не расстреляли. Я готова была ехать за ним куда угодно, в самую страшную ссылку, служить ему там, стирать, готовить, лишь бы быть рядом с ним. Я верила в силу детской молитвы, стояла на коленях рыдала и умоляла Бога исполнить мою просьбу. Но потом майор НКВД пришел в Собор и всем объявил, что архиерей оказался империалистическим шпионом и был расстрелян. Все могут расходится по домам, а храм отныне закрыт. Я была в ужасе. Моя молитва не была услышана и волна отчаяния захлестнула маленькую девочку. «Бог лгун! Он позволил убить архиепископа! Бога нет!» Я билась в истерике и проклинала всех вокруг.

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После этого случая я утратила веру и возненавидела всех священников. Проходя мимо храмов, плевала на землю и думала всякие гадости. Ну вы все тут знаете как я жила и как относилась к вере и Церкви. Когда я заболела, мое мнение не изменилось, я продолжала артачиться в своем неверии и обиде. Но позавчера по телевизору, я попала на передачу про репрессии в СССР. И там упоминался мой любимый архиерей Варнава.

Оказывается я хулила Бога напрасно. Он таки услышал мои молитвы. Варнаву не расстреляли, майор солгал. Архиепископ три года провел в лагерях, а потом был сослан в Иркутскую область и умер там в 1947 году. Я каюсь в своем отчаянии, неверии и проклятиях. Надеюсь Господь примет мою исповедь и простит грехи, совершенные мной. А вас, мои дети, внуки, и правнуки, умоляю: никогда не теряйте веры. Наш Господь Бог всегда слышит молитвы и ни одну не оставляет без ответа… Каюсь… Помилуй, меня, Господи, помилуй…

У присутствующих еще блестели слезы в глазах, а отец Василий уже накрыл голову рабы Божьей Клавдии епитрахилью и читал молитву.

Господь наш Ісус Христос, Своєю благодаттю і чоловіколюбством, нехай простить тобі, чадо Клавдія, всі гріхи твої, і я, недостойний протоієрей Божий прощаю і відпускаю всі гріхи твої в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

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