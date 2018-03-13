Верховна рада на поточній сесії може розглянути законопроект, який робить українську мову обов’язковою для всіх сфер життя і вводить жорсткі санкції за порушення мовної політики.

Цей закон врятує українців, а щодо об’єднання — в майбутньому всі об’єднаються довкола України. Інакше бути не може.

Депутати в свою чергу не готові і скоріше за все не будуть голосувати. Навіть сьогодні у них не набирається 200 голосів проголосувати за порядок денний. Цей склад Верховної ради глибоко ущербний і толку з нього не буде, я щиро так вважаю.

Цей закон не те, що на часі. Дуже давно було треба його прийняти. Якби цей закон був прийнятий хоча б в 2004 році, цієї б війни просто не було. Війна дійшла туди, де приймається «руський мир», а він тримається саме на пригнобленні української мови, на впровадженні насильної русифікації. Бо Україна — мовно-етнічна держава, у нас більше 80% українців.

Те, що багато з них розмовляють російської мовою або суржиком — це результат насильницької активної русифікації. І цей закон повинен подолати цю насильницьку русифікацію і дати можливість українцям в Україні користуватись свою мовою.

Я, як українець, пригноблений в своїй рідній державі. Я не можу отримувати ні інформацію, ні толком освіту, ні послуги на рідній українській мові. Невеличка російська меншина за підтримки чужеземної держави і колаборантів узурпувала і владу, і інформаційний простір, і кличе цю війну на територію нашої держави — України.

Цей закон категорично потрібен, і ще більш жорсткий. Я прекрасно розумію, що дуже жорстке впровадження неможливе через велику інертність суспільства. Але, наприклад, у тій же самій Чехії чи в Ізраїлі — чеська і іврит відповідно були введені для обов’язкового вживання, підтримуються державою, і там все йде в правильному напрямку.

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Цей закон є підтримкою держави, і після його прийняття все наладиться, досить 10-15 років. Такі самі крики і жахливі істерики були, коли впроваджувався український дубляж кіно. Я стояв у витоку цього процесу. Ледве не фашистами-нацистами-вбивцями нас називали, українців, на своїй землі, які хотіли зберігати українську мову. І як бачите, нічого страшного не сталося. Все йде правильно.

Так само і скасування Конституційним судом закону-какашки «Ківалова-Колесниченка». Ніяких протестів, ніяких жахливих трагедій не сталось. Все, що нам розказують агенти впливу Росії — це все для їх внутрішнього вживання. Українцям потрібно згадувати і повертатись до своєї української мови. Це не просто нормально, це необхідно. Українська мова в Україні — це захист стратегічного виживання держави і нашого рятунку від російської агресії .

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