Президент США Дональд Трамп предположил, что за отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Москва.

Трамп подчеркнул, что такое предположение он сделал, исходя из имеющихся у Великобритании доказательств. «Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было», — сказал он, передает Reuters.

Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.

Вчера Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Она официально обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ. После этого британский МИД предъявил ультиматум российскому послу Александру Яковенко: Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение», иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».

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