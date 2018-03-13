Дейнегу забанили. Ребят с Информ Напалма забанили. Ряд украинских журналистов тоже. В сети видна активность ботов — они массово добавляются к украинским ЛОМАМ и работникам медиа.

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Мало того, в РФ армия приведена в повышенную боевую готовность, эксперты связывают это с выборами Путина. Распоряжения о казарменном положении даны, по крайней мере, до 20-го числа.

Также есть информация, что 11 марта в зону ответственности 2 омсбр 2АК прибыли представители российского подразделения, занимающегося информационными операциями.

Предположительно, их работа будет направлена на усиление дискредитации сил АТО в предверии выборов президента в РФ.

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Поступают сообщения, что боевики планируют переместить пункт пропуска из Станицы Луганской в Щастье, предполагая возможную эскалацию боевых действий в районе Станицы Луганской.

Предположительно для организации подобных провокаций и прибыли российские офицеры информационно-психологических операций.

Хотят обвинить Украину в использовании российских выборов для проведения военных операций, как явный пример важности Путина как фактора крепкой руки и контроля. А также создать повод и почву для расширения гибридной агрессии России против Украины.

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