Аналитические Сводки
|Оккупанты готовят на Востоке Украины провокацию, — блогер
|13.03.2018 19:01
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Дейнегу забанили. Ребят с Информ Напалма забанили. Ряд украинских журналистов тоже. В сети видна активность ботов — они массово добавляются к украинским ЛОМАМ и работникам медиа.
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Мало того, в РФ армия приведена в повышенную боевую готовность, эксперты связывают это с выборами Путина. Распоряжения о казарменном положении даны, по крайней мере, до 20-го числа.
Также есть информация, что 11 марта в зону ответственности 2 омсбр 2АК прибыли представители российского подразделения, занимающегося информационными операциями.
Предположительно, их работа будет направлена на усиление дискредитации сил АТО в предверии выборов президента в РФ.
Поступают сообщения, что боевики планируют переместить пункт пропуска из Станицы Луганской в Щастье, предполагая возможную эскалацию боевых действий в районе Станицы Луганской.
Предположительно для организации подобных провокаций и прибыли российские офицеры информационно-психологических операций.
Хотят обвинить Украину в использовании российских выборов для проведения военных операций, как явный пример важности Путина как фактора крепкой руки и контроля. А также создать повод и почву для расширения гибридной агрессии России против Украины.
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