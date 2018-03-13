Зачем нам такая Британия, которая не имеет дипломатических отношений с Россией?

Юрий Баранчик

Отравление бывшего кадрового сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочери является очередной информационной операцией со стороны британской короны по очернению России и руководства страны. Можно было бы сказать, что цель этой кампании — сорвать проведение в России чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

Однако, с учетом целого ряда сопутствующих факторов, всё намного серьезнее и глубже. Чемпионат мира по футболу — это только тактический уровень операции, имеющей и свое стратегическое измерение. Разберем оба уровня более детально.

Если рассматривать ситуацию на тактическом уровне, то информационная операция по поводу отравления Скрипаля проведена полностью по тем же стандартам, что и информационная операция с использованием отравления Литвиненко. Тогда эта операция преследовала те же цели, что и нынешняя — выставление руководства России в невыгодном свете, формирования антироссийского пула стран под предлогом использования Москвой запрещенных методов борьбы с инакомыслием, тем более на территории другой страны.

В этой связи тем не менее приходится напомнить о том, что власти Британии до сих пор так и не предоставили никаких доказательств причастности официальных структур России к смерти Литвиненко. До сих пор нет официального заключения патологоанатомического изучения Литвиненко, имеющего важное значение для определения причины его смерти. Коронерское расследование (coroner's inquest) до сих пор закрыто от публики, коронерский приговор по поводу обстоятельств смерти до сих пор также отсутствует. Это не позволяет отнести смерть к определённой категории, которая потом влечет соответствующие процедуры, в зависимости от категории коронерского вердикта; в частности, к полномасштабному расследованию, обвинению и судебному преследованию либо к закрытию дела.

То есть в случае с Литвиненко по факту имеем его гибель в Британии, которую гораздо легче организовать местным спецслужбам, с которыми он был в полном и плотном контакте, и полное отсутствие доказательств причастности к этому российских структур. То есть с фактической точки зрения не имеем ничего, а вот с точки зрения медийной мы имеем два года информационной войны против России, для которой поводом послужила смерть человека Березовского.

Полностью аналогичную ситуацию на тактическом уровне мы имеем и сегодня. То, что тактической целью информационной операции британских спецслужб, поводом для которой послужило устранение ими самими их агента Скрипаля, выступает срыв именно чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года, говорит факт обнародования переговоров британских чиновников с рядом стран об отказе участвовать в футбольном турнире в России.

Так, 6 марта стало известно о том, что глава МИД Британии Борис Джонсон проводит активную работу с главами МИД ряда стран (Бразилия, Германия) относительно бойкота чемпионата мира в России, если будет доказано, что российские власти причастны к отравлению агента МИ6 Сергея Скрипаля.

Однако данную работу британского МИД уже начало торпедировать ФИФА. Дело в том, что согласно регламенту ФИФА, все команды, представляющие национальные ассоциации, обязаны сыграть во всех матчах чемпионата мира, пока не покинут турнир. Таким образом, в случае снятия сборной Британии с соревнований по политическим причинам ей может грозить наказание вплоть до отстранения от следующего мундиаля, который будет проходить в 2022 году. Поэтому этот тактический уровень операции если и не будет в ближайшие дни свернут, то большого значения для Москвы не имеет.

Гораздо более важным является хитрый контекст рассмотрения данной ситуации. Для этого надо немного расширить горизонт рассмотрения данной проблемы и обратить свой взгляд в недавнее прошлое. Что мы имеем.

Послание президента России Владимира Путина от 1 марта. И полное отсутствие вразумительного ответа на него со стороны руководства США. За прошедшие дни Вашингтон поменял уже несколько вариантов ответа (а) это всё мультики; б) мы давно обо всём знали; в) мы запускаем свою программу перевооружения), но все они оказались настолько беззубыми и пустыми, что даже мировым СМИ, контролируемым «глубинным государством», не удалось их ввести в мировую информационную повестку дня.

К тому же и Трамп показал, что он наконец-то сдерживает своих ястребов и не намерен раздувать тему ответа России на своем уровне. То есть Америка, как и Европа, думающая о своем энергобалансе, сдулась и показала, что на таком уровне отвечать на главные тезисы послания Владимира Путина не готова, ибо нечем.

И вот тут на сцену вылез главный кукловод мировой закулисы — Британия, которая, используя отравление Скрипаля как повод, решила под эту сурдинку попытаться сорганизовать последний крестовый поход против России. Почему так встрепенулась англичанка, которая, как хорошо известно, всегда только гадит?

Дело в том, что относительно спокойное развитие России, которое было на протяжении последних пятнадцати лет, показало, что, несмотря на экономические санкции и прочие меры стратегического сдерживания, даже при таком ходе развития событий Москва оставляет далеко за спиной «партнеров» в области ВПК и способна создавать такие виды оружия на новых физических принципах, которые позволяют ей говорить со своими «партнерами» с позиций силы.

Соответственно, еще шесть лет сохранения данной тенденции приведут к полному разрушению того мира, который англосаксы создали после окончания Второй мировой войны, опираясь на свое военное превосходство в виде атомного оружия и невозможность для СССР новой войны, так как страна лежала еще в руинах.

Лондон довольно быстро понял складывающуюся картину и пытается сейчас использовать отравление своего же собственного агента для того, чтобы всё-таки попробовать полностью выключить Россию из международного сообщества, представив ее как страну, использующую терроризм на государственном уровне. Под это подверстываются и обвинения Асада в применении химоружия под Дамаском, чтобы оправдать военный удар по Сирии.

Британия не может не понимать, что такая акция может привести к войне между Россией и США, но это именно то, что и надо маленькому, полностью лишенному любых природных ресурсов государству — спровоцировать конфликт между крупными странами. И надо сказать, что в прошлом веке Британии это дважды удавалось.

Поэтому нельзя исключать того, что письмо президента России Владимира Путина было умышленно сконструировано таким образом (с военно-технологической частью), чтобы сыграть на опережение англосаксов, которые планировали организовать провокацию с целью начать Третью мировую войну, а когда это не удалось — Россия опередила, британцам не оставалось ничего иного, как проводить абсолютно неподготовленную спецоперацию по устранению некоего Скрипаля.

Только нынешняя британская элита очень отличается, и не в лучшую сторону, от той, что была в прошлом веке.

Дело в том, что то, что сегодня происходит в Британии, действительно повторяет сюжет пятого сезона средненького сериала-боевика «Ответный удар» (производства, что интересно, тоже Британии), где присутствует и сбежавший из России татарин — специалист по химии, и вещество «Новичок», и, естественно, козни северокорейской разведки. Очень похоже на то, что сценаристы и у боевика, и у той информационной спецоперации, что сегодня разворачивается в Британии, одни и те же. Конечно, такое текстуальное совпадение сюжетов, когда «хвост виляет собакой», — это полный провал британских спецслужб.

По этой же причине британцы отказывают России и в праве доступа к тому отравляющему веществу, которым якобы был отравлен Скрипаль — специалисты тогда смогут установит его не российское происхождение, соответственно, Лондон окажется в роли всемирного посмешища и поджигателя. Вот уже и Трамп старается держаться в стороне от этой британской провокации Мэй, которая еще совсем недавно была в пяти минутах от отставки.

Если же говорить серьезно, Владимир Путин в документальном фильме «Миропорядок 2018» отметил: «Если кем-то принято решение — уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?».

Если попробовать перефразировать эту фразу российского лидера применительно к возможному обострению российско-британских отношений, то она могла бы иметь следующий вид: «Зачем нам такая Британия, которая не имеет дипломатических отношений с Россией?».