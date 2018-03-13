Жители ближайших районов, как и многие
жители центральной части Украины, в том числе и ее столицы, очень
сильно обеспокоены таким решением
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В конце прошлого года, в 80 км от
Киева, в Чернобыльской зоне отчуждения, на площади более 18 га,
начато строительство Централизованного хранилища отработанного
ядерного топлива (ЦХОЯТ). Первые цеха хранилищ в нем будут введены
в эксплуатацию уже в 2019 г., на их строительство правительством
Украины взят кредит у США суммой 800 млн. долларов. По проектному
расчету полностью объект будет завершен через 16.5 лет,
ориентировочная стоимость специалистами не называется. Примечателен
и тот факт, что строительство ведется по экспериментальному
технологическому проекту американской компанией Holtec
International, которая до этого подобными объектами не
занималась.
Жители ближайших районов, как и
многие жители центральной части Украины, в том числе и ее столицы,
очень сильно обеспокоены таким решением и считают недопустимым
просчетом строительство ЦХОЯТ в центре страны рядом с
мегаполисом.
Срок эксплуатации ЦХОЯТ рассчитан
не менее 100 лет, запланированная вместимость хранилища 458
контейнеров, или более 16 тыс. отработанных топливных сборок.
Хранение таких отходов довольно сложный технологический процесс, с
которым не желают сталкиваться специалисты многих стран
использующих ядерную энергетику, предпочитая хранить топливо в
других странах, оплачивая эти услуги.
Нужно понимать еще и тот факт, что
отработанное ядерное топливо при технологических отклонениях
попросту может взорваться, а учитывая объем хранилищ, то катастрофа
на Чернобыльской АЭС покажется маленькой аварией. В любом случае
как и 30 лет назад человеческий фактор остается неизменным, а
проект как и тогда экспериментальный.