Немецкий политолог Александр Рар сделал прогноз о том, как кейс Скрипаля может повлиять на отношения России с Европой.

- Начинается новая холодная война. Британия уже перетянула Америку на свою сторону. США опять начинают угрожать России. Сейчас очередь за Германией и Францией. При этом нет никаких доказательств о каком-то участии российских властей. Не проводились также расследования с российскими специалистами. Их даже не приглашали ни на какие расследования. Но идет подготовка к большому наказанию России. Причем ситуация накаляется перед выборами президента в России.

Я не могу по-другому интерпретировать это. Только как попытку части западной элиты вернуться обратно в холодную войну и вести жесткую политику сдерживания и выталкивания России из Европы. Подключатся ли Германия и Франция к этому противостоянию? Британия действует очень профессионально. Она хочет представить это как набег на себя. Она будет требовать от союзников поддержку в этом направлении. Очень трудно отказывать в такой психологический момент союзнику в какой-то солидарности.

Немецкое правительство еще молодое. Оно только состоялось. Я не знаю, как будет реагировать госпожа Меркель. Мне кажется, что, если Россия убедительно объяснит, что это не она применяла газ, может быть, этот газ попал в Великобританию через какие-то сирийские каналы, ситуация будет выглядеть по-другому. Людям надо дать другой нарратив. Именно это должна сделать Россия. Пока тот нарратив, что дает Британия, побеждает на Западе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира