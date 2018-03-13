|Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
|13.03.2018 21:27
|
На этом посту его заменит глава ЦРУ Майк Помпео. Новым директором разведывательного управления впервые станет женщина, этот пост займет Джина Хаспел
Рекс Тиллерсон (Фото: Carolyn Kaster / AP)
«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!» — написал Трамп.
От разведки до правительства: первые женщины на госдолжностях
Белый дом всякий раз опровергал грядущее увольнение Тиллерсона с поста главы Госдепа. Однако в декабре минувшего года впервые признал, что у Тиллерсона и Трампа существуют противоречия. При этом тогда же в Белом доме заверили, что эти противоречия не помешают дальнейшей работе Тиллерсона на своем посту.
Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира