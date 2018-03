На этом посту его заменит глава ЦРУ Майк Помпео. Новым директором разведывательного управления впервые станет женщина, этот пост займет Джина Хаспел

Рекс Тиллерсон (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!» — написал Трамп.

Джина Хаспел (Фото: The OSS Society / YouTube)

Тиллерсон занимал пост госсекретаря США с 1 февраля 2017 года. Сообщения о его возможной отставке с этого поста начали появляться еще в минувшем году. В частности, в конце ноября об этом писала The New York Times. Возможного преемника Тиллерсона на этом посту издание также называло главу ЦРУ Майка Помпео. Источники газеты указывали в качестве причин возможной отставки разногласия Тиллерсона с Трампом по ряду важных вопросов — от «ядерной сделки» с Ираном до взглядов на политику в отношении Северной Кореи.

Белый дом всякий раз опровергал грядущее увольнение Тиллерсона с поста главы Госдепа. Однако в декабре минувшего года впервые признал, что у Тиллерсона и Трампа существуют противоречия. При этом тогда же в Белом доме заверили, что эти противоречия не помешают дальнейшей работе Тиллерсона на своем посту.

