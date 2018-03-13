Аналитические Сводки
|Это кому это они 24 часа дают? Ядерной державе? МИД РФ — о британском ультиматуме
|13.03.2018 23:28
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Российская федерация призвала Великобританию не разговаривать с ядерной державой на языке ультиматумов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова возмутилась такой постановкой вопроса.
Представитель российского МИДа напомнила, что заявление Мэй прозвучало в Лондоне, столице ядерной державы.
Коллега Лаврова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлении российского шпиона Сергей Скрипаля.