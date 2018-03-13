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Это кому это они 24 часа дают? Ядерной державе? МИД РФ — о британском ультиматуме
13.03.2018 23:28
Это кому это они 24 часа дают? Ядерной державе? МИД РФ — о британском ультиматуме

Российская федерация призвала Великобританию не разговаривать с ядерной державой на языке ультиматумов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Теперь, после этого вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент (Владимир Путин во время недавнего послания, ред.), ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе?» — сказала Захарова.

Захарова возмутилась такой постановкой вопроса.

«Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?» — сказала Захарова.

Представитель российского МИДа напомнила, что заявление Мэй прозвучало в Лондоне, столице ядерной державы.

Коллега Лаврова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

«Для них нормально — выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлении российского шпиона Сергей Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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