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|Алексей Куракин: Тупое стадо схавает!
|14.03.2018 10:33
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Гениальный прости Господи прокурор без юридического образования товарищ Луценко предоставил доказательства того, что Рубан «контактировал… с Захарченко».
Внимательно следим за движением мыслительной мышцы Генпрокурора:
- есть оперативное видео, где Рубан (за рулем) пересекает границу в сторону ДНР…
- затем, на место Рубана садятся «автоматчики Захарченко» и в «трех воинских частях Горловки» закладывают в бусик запас оружия… (Думаю, Юрий Витальевич забыл уточнить, что на шевронах всех персонажей видео так и было написано – «автоматчики Захарченко»)
- «Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание…» - победно заключает Генпрокурор. (По мнению Гениального - задержание является свидетельством "контактов" и "подготовки терактов"?)
- кроме того, есть «…аудио, о том, что он [Рубан] контактировал с Захарченко и планировал террористический акт…» (Это, на минуточку, то аудио, где «от Балды» дизайнерами из СБУ была вставлена фоточка Захарченко)…
Кстати, на замечания пользователей соцсетей, что изъятые у Рубана минометные мины немного не подходят по калибру к изъятому пулемету, бравый прокурор заявил, что... была еще одна "ходка" (под контролем СБУ), где Рубан и привез те самые минометы.
Только... про наличие оперативного видео с минометами способный как-то скромно промолчал.
Нам этом все. Тушим свет, все расходимся. В сад. Все в сад.
Гениально, я считаю!Источник - .
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