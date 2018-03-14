Гениальный прости Господи прокурор без юридического образования товарищ Луценко предоставил доказательства того, что Рубан «контактировал… с Захарченко».

Внимательно следим за движением мыслительной мышцы Генпрокурора:

- есть оперативное видео, где Рубан (за рулем) пересекает границу в сторону ДНР…

- затем, на место Рубана садятся «автоматчики Захарченко» и в «трех воинских частях Горловки» закладывают в бусик запас оружия… (Думаю, Юрий Витальевич забыл уточнить, что на шевронах всех персонажей видео так и было написано – «автоматчики Захарченко»)

- «Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание…» - победно заключает Генпрокурор. (По мнению Гениального - задержание является свидетельством "контактов" и "подготовки терактов"?)

- кроме того, есть «…аудио, о том, что он [Рубан] контактировал с Захарченко и планировал террористический акт…» (Это, на минуточку, то аудио, где «от Балды» дизайнерами из СБУ была вставлена фоточка Захарченко)…

Кстати, на замечания пользователей соцсетей, что изъятые у Рубана минометные мины немного не подходят по калибру к изъятому пулемету, бравый прокурор заявил, что... была еще одна "ходка" (под контролем СБУ), где Рубан и привез те самые минометы.

Только... про наличие оперативного видео с минометами способный как-то скромно промолчал.

Нам этом все. Тушим свет, все расходимся. В сад. Все в сад.

Гениально, я считаю!

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