14 марта истек срок ультиматума, который выдвинула России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Sky News, передает информационное агентство УНИАН.

“Ответ со стороны России пока отсутствует, но ее посольство в Лондоне ранее заявляло, что не будет реагировать на ультиматум, пока не получит образцы химического вещества, которое могло использоваться для отравления Сергея Скрипаля и его дочери”, — говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России. Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории.

В среду утром, по словам Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ. Российская сторона тем временем заявила, что не принимает «ультиматум» Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.

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