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|Гривня уходит в металл: в НБУ рассказали, когда бумажные деньги заменят монетами
|14.03.2018 11:03
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Национальный банк Украины выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.
Об этом сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, отметив, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.
«С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни», — сказал Смолий.
По его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривень будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.
Смолий подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.