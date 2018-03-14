Член сенатского комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес призвал США внести Россию в список стран-спонсоров терроризма и ужесточить санкции в отношении Кремля из-за причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на газету WP.

По мнению конгрессмена, такая мера была бы логичной с учетом того, что соответствующим статусом ранее были наделены такие режимы-изгои, как Иран, КНДР, Судан и официальный Дамаск.

«Администрация Трампа назвала Северную Корею страной-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына», — заявил Менендес, отметив, что Белый дом «должен рассмотреть, должно ли это определение применяться к России».

Решение о внесении какого-либо государства в этот список принимает Госдепартамент, который должен прийти к заключению, что «правительство этой страны часто обеспечивало поддержку актов международного терроризма», объясняет NPR.

В отношении этих государств вводятся запрет на экспорт и продажу оружия, запрет на предоставление экономической помощи, а также ограничения на экспорт некоторых товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

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«Я еще раз призываю администрацию Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и наших друзей по всему миру. США и многие союзник Великобритании должны быть готовыми поддержать ее после этой дерзкой атаки», — пояснил американский парламентарий.

«Закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции. В соответствии с законом, председатель и руководство комитета по иностранным делам сената могут запустить процесс определения (того, использовало ли другое государство химоружие), и я рассчитываю быстро продвинуться вперед по этому вопросу», — сказал демократ, которого процитировал также «Интерфакс».

Составление списка стран-спонсоров терроризма началось 29 декабря 1979 года. Изначально в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия, однако позже первые три государства были исключены из этого списка.

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