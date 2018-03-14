Центробанк РФ накапливает золото, но это не значит, что в нужный момент он позволит нам его расходовать

– Валентин Юрьевич, по размеру золотого запаса Россия впервые в постсоветской истории обошла Китай, переместившись на пятое место в мире. В распоряжении Центробанка Российской Федерации на 1 февраля этого года находилось 1857 тонн золота. У Народного банка КНР немногим меньше – 1843 тонны. Что скрывается за этими цифрами? Правильно ли говорят, что золото – это «актив войны»?

– Накопление золота – это явный знак того, что международная напряжённость нарастает. Когда начинается война, обычные валюты уже не работают, работает только золото. Можно вспомнить, как 22 июня 1941 года советское руководство вело переговоры с Соединёнными Штатами Америки по поводу Ленд-лиза. В СССР приезжал госсекретарь США, который не поленился слетать на далекий Восток для того, чтобы проверить, как у нас организована добыча золота. Он был в восторге от увиденного и подтвердил скорое подписание соглашения о Ленд-лизе. Изначально эта программа предусматривала, что часть наших обязательств будет покрыто золотом, и американцы удостоверились, что оно у нас есть. Вполне вероятно, что госсекретарь посещал и подвалы Государственного банка Советского Союза. Некоторые эксперты предполагают, что Китай и Россия наращивают золотые резервы для того, чтобы в конце концов сделать золотую валюту. Конечно, это фантазия. Ни Китай, ни Российская Федерация не собираются вводить золотой юань и золотой рубль. Нет ни одного серьёзного заявления со стороны Народного банка Китая, Минфина или Государственного управления валютного контроля Китайской Народной Республики о золотом юане.

Китай всячески стремится увеличить свой золотой запас. И именно он сегодня по части золота впереди не только Европы всей, а только мира. Формально драгоценного металла КНР имеет сегодня даже немножко меньше, чем Российская Федерация, но Китай – это Восток, а Восток, как известно, дело тонкое. Китайцы о своих запасах беспардонно врут. Статистика КНР по золоту даёт представление, сколько его добывают, сколько импортируют, но при этом золотой запас Народного банка Китая почему-то вообще несколько лет не изменялся, потом, видимо, в каком-то приказном порядке цифры изменили. Теперь они меняются, но, с моей точки зрения, как-то произвольно. Даже самые консервативные эксперты говорят, что в подвалах Народного банка Китая сегодня не 1843 тонны золота, а, по крайней мере, 4000 тонн. Называется цифра и 10 000 тонн. Но даже если принять во внимание консервативную точку зрения – это много. Соединённые Штаты Америки оценивают количество своего золота в 8100 тонн, что тоже вызывает большие сомнения, но с противоположным знаком. Известный американский конгрессмен Рон Пол, который лет сорок постоянно воевал с Федеральной резервной системой, настаивает на том, что нужно провести аудит золотого запаса Соединённых Штатов, который формально находится в хранилище Форт-Нокса, а в нём никто из народных избранников с начала 1950-х годов не был. Нынешний министр финансов США Стивен Мнучин для того, чтобы успокоить общественное мнение, сказал, что он-де был в Форт-Ноксе и убедился, что золото находится там. Это, конечно, несерьёзно. Некоторые скептики намекают, что сегодня в подвалах Форт-Нокса золота вовсе нет. А весь золотой запас находится именно в подвалах Народного банка Китая, что, конечно, вряд ли является истиной. Недавно китайцы выдали «страшную тайну» о том, что где-то в 1990 году в результате конфиденциальной сделки они передали на хранение в подвалы Федерального резервного банка Нью-Йорка 600 тонн своего золота, и до сих пор не могут его получить назад.

– Может ли наращивание запасов золота ведущими странами мира быть связано желанием вернуться к «золотому стандарту»?

– Разговоров о «золотом стандарте» ведётся много. Более того, в 2011 году Сорос при закрытых дверях провёл интересное мероприятие под названием «Бреттон-Вуд-2» – буквально в том же самом отеле в штате Нью-Гэмпшир, где в 1944 году состоялась Бреттон-Вудская валютно-финансовая конференция. Понятно, что соросовское мероприятие проходило под лозунгом «Давайте вернёмся к «золотому стандарту»». Но если серьёзно обсуждать эту тему, то мы увидим, что «золотой стандарт» очень недолговечен по причине того, что золотые запасы, которые обеспечивают эмиссию доллара, фунта, рубля, франка, быстро испаряются, потому что «золотой стандарт» предусматривает обмен бумаги на металл. Формально Бреттон-Вудская система существовала с 1944-го по 1976 год. А по существу это был очень короткий период, когда доллары действительно стали выходить за пределы Соединённых Штатов и предъявляться к обмену на золото – только несколько лет, с 1960 по 1965 год.

«Золотой стандарт», существовавший до Первой Мировой войны тоже был очень недолгим. В 1914 году воюющие страны просто «заморозили» его, временно прекратили размен бумаги на золото. Но восстановления не произошло даже после окончания войны. Так что «золотой стандарт» – это очень недолго живущее явление. Сталин накапливал золото в СССР с очень понятной целью – на случай покрытия чрезвычайных импортных потребностей или в качестве покрытия, как, скажем, по договору Ленд-лиза. А для обеспечения национальной валюты золото использовать, как показывает мировой опыт, не рационально.

– Кто сегодня является лидером по добыче золота?

– На протяжении целого столетия лидером мировой золотодобычи была Южно-Африканская Республика. Был даже момент, когда ЮАР вышла на показатель годовой добычи в 1000 тонн. Но сегодня эта цифра упала до 140 тонн. Примерно в 2007 году руководитель сменился, им стал Китай, который ежегодно добывает 400-450 тонн золота. Считается, что за многие столетия самое большое количество золота скопилось в Индии. В силу национальных особенностей, в Индии принято по разным случаям и событиям дарить золото, хранить его, накапливать. Наиболее часто встречается оценка, что в общей сложности в Индии сегодня накоплено 20 000 тонн жёлтого металла. Но дело в том, что это так называемый распылённый металл – распылённый между десятков миллионов физических лиц. А централизованный золотой запас Индии довольно скромный.

В девяностые и нулевые годы Россия значительную часть от добычи золота отправляла за рубеж. Сегодня, слава Богу, у нас немного другая модель поведения. Мы перестали вывозить золото, и сейчас большая его часть идёт в подвалы Центрального банка Российской Федерации. Китай, как и мы, не довольствуется только своей добычей: хорошо известно, что все 100% добываемого золота остаются в стране и, скорее только, идут в подвалы Народного банка Китая. Плюс к этому КНР, по крайней мере, тысячу тонн золота в год импортирует. Но прозрачной и подробной статистики здесь нет. Львиная доля импорта идёт в Китай через Гонконг. Это довольно самостоятельная административная единица, у которой свои законы и свои стандарты, они позволяют отражать внешнюю торговлю драгоценными металлами. Опираясь на статистику Гонконга, мы видим, что каждый год он поставляет в Китай примерно 800 тонн жёлтого металла. Значительная часть золота – у Народного банка Китая. Много его сегодня у китайских банков, у различного рода инвестиционных фондов. Назвать его распылённым нельзя, хотя, конечно, много золота имеется и у физических лиц. С 2002 года функционирует Шанхайская золотая биржа, где сейчас уже работают, хотя и с ограничениями, иностранцы: торговля золотом не так давно была для них разрешена, но без права вывоза золота. Запрет на вывоз драгоценного металла как для резидентов, так и для нерезидентов пока сохраняется. Так что политика Китая относительно золота такова: накапливать, накапливать и накапливать, плюс к этому развивать свой золотой рынок.

– Но Шанхайская биржа золота не единственная в мире. Почему именно она заняла центральное место?

– Да, есть крупный лондонский рынок золота, но он не является биржевым, это внебиржевой оборот золота со знаменитым лондонским золотым фиксингом. Есть токийская биржа, на которой торгуется золото, в также нью-йоркская и чикагская. Но все перечисленные зарубежные биржи в основном торгуют не металлическим золотом, а «бумажным». Это различного рода производные финансовые инструменты, привязанные к золоту. То есть торговля ведётся ради получения какого-то финансового результата, но не ради того, чтобы покупать сам металл. Пока шанхайская биржа, в отличие от других зарубежных, действительно может быть названа «металлической». Там, конечно, тоже есть и фьючерсные сделки, и опционы, но примерно треть оборотов шанхайской биржи заканчивается поставками металла, а две трети – это такая «пена», которую можно назвать «бумажным» золотом. По всей вероятности, китайцы хотят со временем открыть границы и сделать Шанхайскую золотую биржу всемирной.

Подозреваю, что у китайцев есть свои поводыри. Таковыми являются англичане, особенно те, которые сегодня работают в Гонконге. Англичане, находясь в довольно сложном, стеснённом положении после выхода Великобритании из Евросоюза, те потери, которые возникли в связи «брекситом», будут компенсировать наращиванием своих позиций в Гонконге, в Китае, в том числе и на золотом рынке.

– Многие спотыкаются о такую фразу: «Россия продолжает активную скупку золота для пополнения международных резервов»? Что она означает?

– Международные резервы – это новое название золотовалютных резервов. Золотовалютные резервы находятся в активах Центрального банка Российской Федерации. До недавнего времени 95% всех активов Центробанка состояло из валюты, прежде только американского доллара. Вот почему мы говорим о том, что российский рубль – это перекрашенный доллар. То есть под каждый доллар, покупаемый Центральным банком на валютном рынке, выбрасывается в обращение, условно говоря, 60 рублей. Это очень нехорошая модель денежной эмиссии, потому что, накапливая валютные резервы, тем самым мы кредитуем американскую экономику. Накапливать золото лучше, потому что мы покупаем его у тех компаний, которые добывают этот металл на территории Российской Федерации. По крайней мере, такая форма создания резервов стимулирует хотя и специфическую, но всё же российскую часть экономики. Тут, конечно, есть свои «но», потому что, согласно Федеральному закону о Центральном банке, международные резервы, которыми он управляет, находятся именно в его ведении. И органы государственной власти Российской Федерации – прежде только правительство – не имеют права вмешиваться в этот процесс управления. То есть Центральный банк накапливает золото, но это не значит, что в нужный момент ЦБ позволит нам его расходовать. Это очень серьёзный вопрос. В принципе, золотой запас может храниться как на балансе Центрального банка, так и на балансе Минфина. Скажем, в начале 1990-х годов основная часть золота находилась на балансе Минфина. Как и в советское время. Это понятно, потому что золото – это хитрый ресурс, предназначенный для того, чтобы покрывать какие-то импортные потребности страны в условиях войны или в каких-то иных чрезвычайных ситуациях. А то, что находится на балансе Центрального банка, – это резервы для поддержания курса национальной денежной единицы. Но никто же не проводит золотые интервенции для того регулирования курса рубля. Центральному банку золото вообще не нужно, это не его инструмент. То, что мы накапливаем золото – это хорошо, поддерживаем национальную золотодобычу – это здорово, но всё же надо добиваться того, чтобы это золотой запас был переведён на баланс Минфина, потому что худо-бедно, но это ведомство контролируется государством, а Центральный банк на сегодняшний день контролируется Федеральной резервной системой – со всеми отсюда вытекающими для нас последствиями.

Беседовала Галина Вишневская

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