|Силовики установили личности 183 участников захвата ДонОГА и пророссийских митингов
|14.03.2018 11:40
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На сегодняшний день удалось установить 183 человека, которые четыре года назад участвовали в захвате здания Донецкой областной администрации и пророссийских митингах 8-16 марта 2014 года.
Об этом сообщают со ссылкой на собственные источники в полиции, передает издание Левый Берег.
По словам собеседников, 68 человек сейчас воюют в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР».
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