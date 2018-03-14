В Италии землетрясения в районе супервулкана Кампи Флегрей едва не вызвало панику между местного населения.

Жители коммуны Баньоли и улицы Поццуоли в Неаполе почувствовали подземные толчки и начали выбегать на улицу. В понедельник с 13.30 по местному времени за час произошло четыре ощутимых землетрясения.

Директор школы, которая находится на улице Поццуоли, в срочном порядке эвакуировала учеников, поскольку встревоженные родители быстро прибежали в школу, чтобы забрать детей. Тем не меее, в самой школе подземные толчки не ощущались, и эвакуация проходила спокойно.

Позднее за этими землетрясениями произошла серия небольших сейсмических событий.

Вулканологи сразу охарактеризовали природу подземных толчков как «bradisismo» - феномен опускания и повышение уровня грунта, связанное с активностью вулкана. Жителей успокоили, заявив, что такие явления являются нормальными.

Напомним, супервулкан Кампи Флегрей признан одним из самых опасных вулканов планеты.

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