

Помощник комиссара Нейл Басу провел пресс-конференцию у здания Нового Скотланд-Ярда. Совершенно непонятна эта несогласованность в словах полицейских чиновников и самых авторитетных британских политиков Павел Шипилин Как известно, премьер-министр Великобритании уже обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Однако помощник комиссара Нейл Басу (Neil Basu) рассказал прессе, что следствие в самом разгаре. А значит, делать какие-либо выводы рановато.



Нейл Басу , что расследование займет «много недель», сейчас же полицейские пытаются установить, как был применен яд. По его словам, у детективов пока нет ни одного подозреваемого. Другими словами, следствие только-только началось.



Совершенно непонятна эта несогласованность в словах полицейских чиновников и самых авторитетных британских политиков. Конечно, со Скотланд-Ярдом надо было поработать заранее, вероятно, еще до самого покушения. Ввести в курс дела, набросать тезисы будущих пресс-конференций. Объяснить, что говорить, а о чем лучше молчать.



Мне кажется, Нейл Басу неспроста дезавуирует Терезу Мэй, Бориса Джонсона, а вместе с ними и заокеанских союзников вроде Дональда Трампа. Который тоже ляпнул, что не сомневается в виновности России. Ну, тут понятно: трансатлантическая солидарность, политическая целесообразность, высшие цели.



А вот Нейлу Басу обидно — у полицейских своя солидарность, внутренняя. Если помните, один их товарищ едва выжил, ибо его никто не предупредил о том, что МИ-6 обильно разлило яд в доме Скрипаля. И он туда заявился, не подозревая об опасности. А потом чуть не помер — едва откачали. Вроде состояние стабилизировалось, но кто его знает, чем дело кончится. Может, останется инвалидом.



Короче, почему помощник комиссара режет правду-матку и совсем не поддерживает официальную версию, объяснимо.



Но если даже полицейский догадывается, кто стоит за преступлением и не считает нужным им подыгрывать, то меня удивляет невозмутимость наших соотечественников, обосновавшихся в Лондоне. Особенно известных, таких, как Евгений Чичваркин.



Этот легкомысленный миллиардер очень не любит путинский режим и все время его критикует. Выводит на чистую воду. Не оставляет камня на камне. В общем, ведет себя независимо в свободной европейской стране.



И вдруг он заметил за собой слежку, о чем рассказал американской газете . По словам бизнесмена, за ним наблюдала группа из двух или трех человек, которые часами стояли в ста метрах от входной двери его дома. Они лузгали семечки, демонстрируя «распространенную в российской деревне» привычку, пишет газета.



Тем не менее, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствовал себя намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 г. оппозиционера Бориса Немцова. Предприниматель отметил, что в Великобритании представители российских спецслужб вынуждены вести себя более скованно.



Этот рассказ привел меня к мысли о том, что наши соотечественники плохо представляют законы жанра. Они, мне кажется, слишком наивны и доверчивы. И даже явно фейковый спектакль, разыгрывающийся прямо на наших глазах, не способен заставить их беспокоиться за собственную жизнь.



По-моему, они просто насмотрелись фильмов про агентов 007, этих рыцарей плаща и кинжала на службе Ее Величества, не способных на подлое убийство. Они же убивают только плохих парней и защищают хороших. Таких, как Евгений Чичваркин.



В кино благородная задача британских спецслужб показана ясно и выпукло. А российские спецслужбы там, наоборот, коварные и злые. И теперь Евгений Чичваркин точно знает, кого нужно бояться, а от кого невозможно ждать подвоха. И всегда может отличить одних от других.



Это очень просто: агент 007 никогда не станет лузгать семечки. А агенты ФСБ их лузгают и мусорят на улицах европейских городов. И следовательно их легко распознают даже продавцы мобильных телефонов.



убегать ему надо с острова, и как можно быстрее. Судя по его же рассказу, к нему уже присматриваются.



Идеальный кандидат на роль очередной сакральной жертвы, вы не находите? Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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