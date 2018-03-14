Спецслужбы Российской Федерации в очередной раз подкладывают свинью сверхдержаве, четвертый год несущей бремя санкций и пытающейся весь мир убедить, что её гибридных солдат на Донбассе нет, в Крыму был референдум, никто гражданский самолет не сбивал, в Сирии не воевал, а санкции все на пользу.

И вот, казалось бы, на четвертый год войны в Украине информационный эфир западных стран стал забывать о российской угрозе, а пророссийский лоббизм принялся размножаться в европейских странах, щедро сдабриваемый нефтегазовыми транзакциями и сверхприбылями с отмывания аргентинского кокса. Но случился Скрипаль…

Удивительно, что на ультиматум Лондона, который не в первый раз уже становится местом, где российские спецслужбы топорными методами пытаются устранить неугодных, Россия вдруг решила напомнить, что она ядерная держава. Мария Захарова, видимо, ввиду своей невысокой компетентности, позабыла, что и Великобритания является владелицей более чем 200 ядерных боезарядов, с доставкой по адресу на расстояние до 12 тыс км, но не об этом речь.

Дело в том, что Россия, с 2014 года потерявшая не одну сотню миллиардов условных единиц на почве успешной борьбы с санкциями, только и может, что кичиться на сегодняшний день своими ядерными ракетами, хотя в действительности решающую роль в победе над недоимпериями всегда играл экономический фактор.

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А потому, не тем грозит Мария Захарова Лондону, а тем чем следовало бы – увы, не может. Недееспособная экономика России может в ближайшее время получить очередную шоковую терапию, благодаря криворукости спецслужб. Но, что самое главное, если неясный Альбион развернет крестовый экономический поход на Кремль, то его обязательно поддержат за океаном, а в Старом Свете, как минимум, говорить о снятии или смягчении санкций против РФ в присутствии британских послов будет недопустимо.

Таким образом, российские спецслужбы совершили самый большой прокол со времен демонстративного убийства Александра Литвиненко. Ведь устраняя Скрипаля, они открыли пространство для полета очередных санкционных фантазий и, не исключено, пробудили генетическую привычку инициировать крах конкурирующих империй.

И вот теперь с большим интересом наблюдаем за тем, во сколько обойдется Кремлю бездарность его шпионов.

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