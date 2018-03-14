Тренинг-эксперимент по перехвату власти

После снежно-тихой с кровавыми подтёками зачистки Михомайдана (3 февраля) процесс ситуационной фашизации Украины завершён. С этого момента мы наблюдаем фашизацию системную. Это новый этап.

Сразу отметим в числе новых процессов глумливую жизнерадостность главы МВД Арсена Авакова, «прикрутившего» Михомайдан. И глумливость эта – знаковая. Многих впечатлило фото: «мирные протестующие в камуфляже», они же «герои АТО» стоят около занесённой снегом Рады в собачьих позах, а над ними – «кинологи в чёрных шлемах», орлы Авакова...

В смрадной атмосфере киевского политикума

В заснеженном Киеве вдруг стали громко слышны речи, выражающие настроения особого рода, речи о наведении конкретного порядка – на практике. Политтехнолог Сергей Гайдай (известный не только на Украине) в шуме и гаме очередного бестолкового телешоу заговорил о том, что сам по себе факт, когда человек сосредоточивает в своих руках всю власть – судебную, законодательную, исполнительную (как Порошенко), – не плохо и не хорошо. Плохо в случае с Порошенко. Власть ему нужна лишь для обогащения семьи. На его месте вполне может оказаться человек совсем другого сорта… Как, например, Ли Куан Ю…

Все 26 лет «незалежности» на Украине от случая к случаю в качестве завидного примера любят вспоминать автора «сингапурского экономического чуда». Ли Куан Ю навёл порядок диктаторскими методами – ликвидировал триады, коррупцию, привлёк капиталы двух сотен американских корпораций. И за 25 лет (1965-1990) поднял уровень ВВП на душу населения с 400 долларов до $12,2 тыс. Сингапур вошёл в число богатейших стран мира. Отчего-то именно сейчас имя англомана-диктатора из китайской народности хакка прозвучало свежо. И, может быть, вот почему. В смрадной атмосфере киевского политикума всякое дуновение начинает казаться свежим. Гайдай в ФБ толково пишет: «Есть такая профессия – политик. Вы, друзья, редко тут, в Украине, видели профессиональных политиков. Некоторые из вас только в кино про Черчилля. Политик - эта такая профессия: строить среду обитания для остальных людей. Он меняет мир, делает его удобнее, безопаснее, справедливее. В политике не занимаются бизнесом, накоплением капиталов за счет ресурсов страны и государственных интересов. Политик не заинтересован в приобретении активов, не осваивает новые финансовые потоки и не заботится о своих доходах и доходах своих бизнес-партнеров. У него не может быть офшоров и декларации с 120 предприятиями и 76 компаниями. Ему это не интересно. Это его не привлекает. Он всецело поглощен своей профессией»… Есть ли на Украине такие? Разумеется. Только не по центру в первом ряду.

Говоря об украинских псевдореформах, Гайдай сравнивает их с карго-культом островных аборигенов. Те, насмотревшись на американцев в годы Второй мировой войны, придумали после их ухода мастерить самолёты из тростника, наушники из половинок кокосовых орехов, антенны из палочек, веря, что всё это поможет создать эру благоденствия. Украинская подражательность, подделка, имитация под Запад, действительно, похожа на карго-культ аборигенов. Разновидностью карго-культа является и желание подражать сингапурскому чудеснику.

Новый нацизм Эдуарда Юрченко

Видеоблогер Анатолий Шарий на своём ресурсе в трёх выпусках дал слово идеологу неонацистского «Азова» Эдуарду Юрченко… Произнося «Азов», говорим об «азовском движении», о структурах, которые контролирует Белый Вождь Андрей Билецкий. За четыре года «азовское движение» расширилось, разрослось, его метастазы во всех сферах украинской жизни. Зерно – созданный недоброй памяти жидобандеровцем Коломойским карательный батальон «Азов» (ныне полк Нацгвардии на довольствии Авакова). Теперь в движение входит партия «Национальный корпус», военизированные формирования «Национальные дружины». В распоряжении азовцев детские лагеря, тренировочные базы. В Сети у них масса пабликов, есть радио, не исключено, появится и ТВ.

На «азовском» пропагандистском сайте, который нацелен на окучивание молодёжи, идеолога Юрченко представляют так: «кандидат философских наук, украинский националист, традиционалист и истинный патриот». Истинный – это когда человек знает, как Украину любить. Он и других научит, если ему власть дать. Благодаря каналу Шария с логикой и прожектами неонацистов дополнительно ознакомились ещё несколько сот тысяч человек. Иные как в зоопарк сходили, через стекло в террариум заглянули. А кто-то и проникся: любое умственное построение, распаляющее гордыню, непременно рождает поклонников. А тут ещё костюм, грамотная русская речь, очки-галстук...

Для затравки Юрченко выдаёт суждение банальное, но и бесспорное: «Украина нуждается в наведении порядка». Кто б спорил! Аксиома. Однако философ приводит два примера «бардака», чтобы показать: неонацистский социальный проект – штука правильная. Один пример – ситуация в областном центре с уборкой снега, в Черкассах. Второй – ситуация с фундаментальной наукой в Академии наук. В Черкассах, говорит Юрченко, «две неадекватные группировки неадекватных уродов не распилили бюджет и между собой поссорились». Бюджет в январе не принят, снег не убирается, люди ломают руки-ноги. Сам идеолог чуть не пострадал. Когда протестуют бабушки – это одно. От них отмахиваются. Но когда в сессионный зал горсовета заходят хлопцы из «Нацдружин» в масках, бьют кого-то, кому-то грозят, то депутаты и бюджет принимают быстро, и все дружно в отставку уходят. «Переворот в Черкассах» 30 января 2018 года переполошил Украину. Многие смекнули: это тренинг-эксперимент по перехвату власти. Скакавшие на майданах, ныне сидящие на грантах и бюджетных потоках, завопили в адрес «азовцев»: «Хлопцы, вы перегнули палку!» Наверняка нечто подобное для наведения правильного порядка планируется и в Академии наук, затем и в Верховной раде. Накануне черкасского эксперимента в Киеве провели акцию другого рода. 600 крепких парней в суровой и недешёвой униформе «Национальных дружин» колонной протопали по улицам Киева. Билецкий продемонстрировал силу. Не в первый раз. Он явно глядит в Наполеоны. Видео, выложенное в сеть, многих шокировало. Снято оно с «игиловским шиком» [ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая в России].

Идеолог Юрченко: «Мы не претендуем на то, чтобы разрушить систему, претендуем на то, чтобы сделать свои предложения». Главный принцип этих предложений – русофобия; мега-идея – «Украина – анти-Россия». Идеологические установки известны со времён основания Билецким «Социал-национальной ассамблеи» (СНА) и «Патриота Украины» (с символикой СС, которая и доныне у «Азова»). Запланировано «общество, построенное на принципах Украинского национального величия и социальной справедливости… на принципах нациократии – национальной солидарности, антипартийности, авторитаризма… Существование политических партий, групп, организаций и идеологических групп должно быть запрещено… ликвидация всех институтов и форм политической демократии, национализация экономики... Главными источниками инноваций выступают военно-промышленный комплекс…»

Украина в жанре чёрной пародии

Украинские неонацисты, действительно, «не претендует на то, чтобы разрушить систему» порошенковско-турчиновско-аваковского режима. Они его охранный кордон. Их не смущает ни целенаправленное сокращение населения колонизированной Украины, ни уничтожение остатков промышленности, науки, культуры... Они собираются «наводить порядок», когда власть сама упадёт им в руки, когда Украина превратится в тихое кладбище, но с отремонтированными мостами и дорогами для переброски войск НАТО.

Украинский карго-культ – обожествление арийцев 1930-х. «Для нас раса и государство – это единое целое» – цитата из Гитлера. Вожди УПА [организация запрещена в России] так же страстно подражали Гитлеру, «цитировали» нацистские зверства на Волыни, осваивая жизненное пространство.

При этом в планах у теперешних нацистов ещё и «великодержавный статус Украины» – это явное подражание исторической России… Вот только Русь, растущая из киевского зерна, расширилась естественно, неся народам культуру, строя университеты, спасая от гибели, жертвуя собой. Так и заняла пространство в 1/6 часть земного шара. Киевским нацистам хочется внешне похожего. Не понимая смысла Руси-России, они грезят о её великодержавности. Это же карго-культ России! Вот и сам идеолог недавно ещё состоял в Партии регионов. Известно, что Билецкий в своё время хотел развивать идеи неонацизма на русском «материале», но бесперспективность затеи подтолкнула его к украинской теме. В 1999-м, когда авиация НАТО бомбила Белград, он собирался ехать защищать Сербию. Ведь украинство – это же русская болезнь, а не только проект Запада по разрушению России. Как часть русского народа украинцы обладают теми же качествами, что и русские люди, живущие в других краях, но им настойчиво подменяют историческую память: они забывают, что они русские. Ещё сто лет назад спрашивали у идеологов: «А чого це ми у вас вкрали, що ви нас називають українцями?» Теперь не спрашивают. Но амнезия пока не достигла крайней степени. Поэтому идеологи украинства пытаются запретить русский язык. Если не сейчас запретить, что никак не получается, то в следующем поколении.

Мечта о великодержавности сочетается у идеологов с желанием реализовать идею «Междуморья», создать (на развалинах России) конфедерацию государств от Чёрного и Адриатического морей до Балтийского. Санитарный кордон и плацдарм. В этом конгломерате украинские нацисты собираются играть ведущую роль. Заимствуя идею у Пилсудского, подражая полякам, желают поляков оттеснить…

У украинских нацистов всё не от живой жизни – от подражательности, которая сродни пародии. И сама Украина развивается ныне с отрицательным знаком в жанре чёрной пародии.

Спасение народа Украины – в уходе от искусственных, мертвящих построений к естественной жизни в семье Русского мира. К осознанию этого, вероятно, путь не короток. Но ещё можно успеть.

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