Нардеп от «Народного фронта» Юрий Береза заявил на заседании Верховной Рады 14 марта, что депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул скоро «получит по морде» прямо в парламентском зале, передает Гордон.

Вилкул в своем выступлении сказал, что «Народный фронт» настаивает на принятии языкового закона, предусматривающего «тотальную украинизацию» с внедрением института «языковых инспекторов».

Нардеп от Оппозиционного блока также проинформировал, что никакого статуса страны-аспиранта в НАТО не существует, при этом заявления об очередном шаге Украины к членству в НАТО являются «пиаром власти».

Вилкул также сказал, что в Украине строится «националистическое государство образца первой половины ХХ века».

Береза взял слово у трибуны и обвинил Вилкула в работе на президента России Владимира Путина.

«Мы прослушали выступление яркого представителя «пятой колонны», который работает за деньги Кремля… Да, если бы не добровольцы, этот «младореформатор», наверное, был бы губернатором от Путина, «Малороссии», «недороссии», «недососсии» и только прочего. Ему не удалось и никогда не удастся. Ваше время закончилось, как бы вы ни гавкали на Украинское государство», – заявил Береза.

По словам нардепа, «комментировать подонков – последнее дело», но не допускать пророссийских выступлений – «наша обязанность».

«Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, не доводите до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, по морде вы скоро получите. Прямо в этом зале», – добавил Береза.

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