Официальный стайт украинского гидрометеорологического центра майнит криптовалюту. В коде сайта обнаружена программа для майнинга CoinHive.

Программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют, передает информационное агентство УНИАН.

На официальной интернет-странице программы так и написано: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».

Заметим, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.

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