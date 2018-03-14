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|Савченко не скоро вернется: политолог дал прогноз
|14.03.2018 14:04
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Сообщения о том, что в ближайшее время внефракционному нардепу Надежде Савченко может быть объявлено подозрение о государственной измене, может существенно подкорректировать ее планы по возвращению в Украину из Страсбурга.
Такое убеждение в эфире выразил политический консультант Олег Медведев.
«Что-то мне подсказывает, что она не будет спешить возвращаться в Украину», — отметил он.
Также Медведев подчеркнул, что пока не видит причин у нардепа просить политического убежища.
«Я не знаю, какие у нее основания просить политического убежища. К ней еще никто не формировал никаких претензий. Ее вызвали на допрос в СБУ, не сказано, в каком статусе ее вызвали. Не сказано, что вызвали как подозреваемую. Для того, чтобы просить политического убежища должны быть признаки, что человека преследуют. На каком основании она будет просить политического убежища?» — заключил он.