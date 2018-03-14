Сообщения о том, что в ближайшее время внефракционному нардепу Надежде Савченко может быть объявлено подозрение о государственной измене, может существенно подкорректировать ее планы по возвращению в Украину из Страсбурга.

Такое убеждение в эфире выразил политический консультант Олег Медведев.

«Что-то мне подсказывает, что она не будет спешить возвращаться в Украину», — отметил он.

Также Медведев подчеркнул, что пока не видит причин у нардепа просить политического убежища.

«Я не знаю, какие у нее основания просить политического убежища. К ней еще никто не формировал никаких претензий. Ее вызвали на допрос в СБУ, не сказано, в каком статусе ее вызвали. Не сказано, что вызвали как подозреваемую. Для того, чтобы просить политического убежища должны быть признаки, что человека преследуют. На каком основании она будет просить политического убежища?» — заключил он.

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